Завдання повернути додому усіх: 52 українців звільнили з полону, серед них — захисники Маріуполя

Повернути додому усіх українців — це як бажання усього нашого народу, так і завдання президента України, що поступово виконується. Так, сьогодні, 29 жовтня, відбувся черговий обмін полоненими, внаслідок якого Україна повернула ще 52 своїх громадян.

Серед них 12 бійців Нацгвардії, включно з двома азовцями, також три воїни ЗСУ, дев’ять тероборонівців, вісім працівників Державної прикордонної служби та 18 представників Військово-морських сил України. Також додому повернулись двоє цивільних. Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

Провели черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 52 наших людей — офіцерів, медиків, сержантів та солдат.

Також Андрій Єрмак додав, що серед звільнених є і захисники Азовсталі, оборонці Маріуполя та люди, які рятувати життя іншим.

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Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на Азовсталі та молодого військового хірурга 65 військового мобільного шпиталю.

Повернувся додому і морпіх, чия дружина нещодавно теж була звільнена з полону. Вдома також доброволець з Маріуполя із символічним прізвищем Москва, а ще моряк з острова Зміїний та військові, які були взяті в полон у Чорнобильській зоні.

Обмін було здійснено у співпраці з Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими.

В нас ще багато роботи, але маємо важливий результат — наші вдома. Повернемо всіх.

Головне фото: Сергій Стерненко

Також раніше начальник штабу полку Азов розповів, як можна звільнити усіх українських полонених. Читай інтерв’ю Богдана Кротевича.

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