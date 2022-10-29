Задание вернуть домой всех: 52 украинцев освободили из плена, среди них — защитники Мариуполя

Вернуть домой всех украинцев — это как желание всего нашего народа, так и постепенно выполняемая задача президента Украины. Так, сегодня, 29 октября, состоялся очередной обмен пленными, в результате которого Украина вернула еще 52 своих граждан.

Среди них 12 бойцов Нацгвардии, включая двух азовцев, также три воина ВСУ, девять терробороновцев, восемь работников Государственной пограничной службы и 18 представителей Военно-морских сил Украины. Также домой вернулись двое гражданских. Об этом сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Провели очередной обмен пленных. Удалось освободить 52 наших людей — офицеров, медиков, сержантов и солдат.

Также Андрей Ермак добавил, что среди освобожденных есть и защитники Азовстали, защитники Мариуполя и люди, которые спасали жизнь другим.

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Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на Азовстали, и молодого военного хирурга 65 военной мобильной больницы.

Вернулся домой и морпех, чья жена недавно тоже была освобождена из плена. Дома также доброволец из Мариуполя с символической фамилией Москва, а также моряк с острова Змеиный и военные, которые были взяты в плен в Чернобыльской зоне.

Обмен был осуществлен в сотрудничестве с Координационным штабом по обращению с военнопленными.

У нас еще много работы, но есть важный результат — наши дома. Вернем всех.

Главное фото: Сергей Стерненко

Также ранее начальник штаба полка Азов рассказал, как можно освободить всех украинских пленных. Читай интервью Богдана Кротевича.

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