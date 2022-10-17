Эмоциональный и особенный: Украина провела очередной обмен и вернула из российского плена 108 женщин

Когда российские оккупанты пытаются нас запугать очередными обстрелами, есть новости, которые снова возвращают к жизни и наполняют надеждой. 17 октября Украина вернула из плена 108 женщин. Об этом сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Эмоциональный и действительно особенный.

Руководитель офиса президента отметил, что это первый чисто женский обмен. Среди освобожденных украинок как военные, так и гражданские, которых захватчики забрали в плен на территории ОРДЛО.

Теперь на подконтрольную Украине территорию вернулись 37 эвакуированных из Азовстали, 11 офицеров, 85 — рядовых и сержантов.

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Из них — 35 защитниц из ВСУ, 32 из Военно-морских сил, 12 из терробороны, восемь из Нацгвардии Украины (двое из Азова), пять из Государственной специальной службы транспорта, четыре из Государственной пограничной службы и 12 гражданских.

Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за “слишком проукраинскую позицию”, которая выражалась в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные “шпионаж” и “терроризм”.

Все женщины проходят медицинский осмотр и готовятся к реабилитации. У них, наконец, будет возможность обнять своих родных.

Обмен был осуществлен при поддержке Координационного штаба по обращению с военнопленными. Однако работа по возвращению всех украинцев домой продолжается.

Украина не оставит никого. Потому что украинцы — самая высокая ценность государства. Освободим всех.

Также некоторые военные, которых удалось освободить из плена, уже начали рассказывать свои истории о войне и неволе. Читай историю начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, что пробирает до мурашек по коже.

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