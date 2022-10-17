Україна

Емоційний та особливий: Україна провела черговий обмін та повернула з російського полону 108 жінок

Даніела Долотова, редакторка сайту 17 Жовтня 2022, 19:46
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