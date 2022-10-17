Емоційний та особливий: Україна провела черговий обмін та повернула з російського полону 108 жінок

Коли російські окупанти намагаються нас залякати черговими обстрілами, є новини, які знову повертають до життя та наповнюють надією. 17 жовтня Україна повернула з полону 108 жінок. Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Емоційний та справді особливий.

Керівник офісу президента зазначив, що це перший цілковито жіночий обмін. Серед звільнених українок як військові, так і цивільні, яких загарбники забрали у полон на території ОРДЛО.

Тепер на підконтрольну Україні територію повернулись 37 евакуйованих з Азовсталі, 11 офіцерів, 85 — рядових та сержантів.

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З них — 35 захисниць із ЗСУ, 32 з Військово-морських сил, 12 з тероборони, вісім з Нацгвардії України (двоє з Азову), п’ять з Державної спеціальної служби транспорту, чотири з Державної прикордонної служби та 12 цивільних.

Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за “надто проукраїнську позицію”, яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані “шпигунство” та “тероризм”.

Наразі усі жінки проходять медичний огляд та готуються до реабілітації. У них нарешті буде можливість обійняти своїх рідних.

Обмін було здійснено за підтримки Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими. Проте робота щодо повернення усіх українців додому — триває.

Україна не залишить нікого. Бо українці — це найвища цінність держави. Звільнимо всіх.

Також деякі військові, яких вдалось звільнити з полону, вже почали розповідати свої історії про війну та неволю. Читай історію начальника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна, що пробирає до мурах по шкірі.

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