Ще 20 наших! Українські військовополонені повернулись додому

Хороші новини, які повертають звичайні емоції у життя! На наших військових чекають усі — рідні та зовсім незнайомі люди. І ми таки дочекаємось усіх!

Наші повертаються додому, — так у своєму Telegram повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

Відомо, що з російського полону вдалося звільнити 20 військових: 14 воїнів ЗСУ, четверо — із сил ТрО, одного нацгвардійця й одного військового ВМС.

— Черговий обмін полоненими, чергові миті радості та усвідомлення того, що сьогодні для багатьох родин буде один з кращих днів у житті, — йдеться у повідомленні Єрмака.

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Також він сказав, що частину зі звільнених військових росіяни утримували в Оленівці.

Є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Хлопці зараз проходять медичний огляд, всі щасливі бути на рідній землі. Їх дуже чекали вдома. Часто це дружини і батьки, а багатьох очікують діти.

Андрій Єрмак ділиться: часто діти, які чекали на своїх батьків, переживають усе набагато глибше, аніж здається на перший погляд.

— Але переживання є, і хочеться зробити все, щоб якомога скоріше повернути дитині батька чи маму, хочеться викладатися на максимум заради того, щоб наші українські родини знову возз’єднались.

А як допомогти дітям, які чекають на своїх тата або маму з фронту вдома — читай у нашому матеріалі.

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