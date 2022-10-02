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“Я шукаю сина, а вона — батька!” Акція сімей полонених на Майдані Незалежності зворушує до сліз

Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 02 Жовтня 2022, 07:30

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