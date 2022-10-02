“Я шукаю сина, а вона — батька!” Акція сімей полонених на Майдані Незалежності зворушує до сліз

Родичі українських військових, які досі в російському полоні, 1 жовтня зібралися на Майдані Незалежності. Влаштували акцію на їхню підтримку і звернулися до ООН та Червоного Хреста.
На Майдані звучала символічна для багатьох українців пісня Stefania. Рідні військових хочуть нагадати про них. Полонені з різних частин та підрозділів — Нацгвардії, прикордонники, берегова охорона та багато інших.
Одна з матерів, які прийшла на акцію, розповідає, що з сином немає зв’язку з 28 лютого.
Він є у списках, але не підтверджений тією стороною (Росією — ред.). Дуже тяжко триматися, — каже жінка.
Він є у списках, але не підтверджений тією стороною (Росією — ред.). Дуже тяжко триматися, — каже жінка.
Інша жінка — Галина — розповідає, що з сином немає зв’язку чотири місяці. Все, що вона знала, він перебував в Оленівці.
Люди просять, щоб про їхніх рідних у полоні не забули. Тому вкотре звертаються до міжнародних організацій.
— До Організації Об’єднаних Націй, Червоного Хреста, урядів країн ЄС, ми вимагаємо як мінімум дотримання прав військовополонених за Женевськими конвенціями.
Ми вимагаємо звільнення. Ви знаєте, нас дуже багато.
Ми вимагаємо звільнення. Ви знаєте, нас дуже багато.
Українських полонених в руках агресора близько 7000, — каже у своєму зверненні тітка військовополоненого Наталія Єпіфанова.
Проте це не остаточна кількість, чимало українських військових офіційно вважаються зниклими безвісти, відповідно їх немає у списках полонених. Все, що лишається рідним — надія.
Зниклими безвісти вважаються багато військовослужбовців 57-ї бригади, які воювали в районі Тошківки, що на Луганщині. На Майдані зібралися їхні дружини.
Сім’ї збирають інформацію буквально по крихтах. Декому вдалося трохи дізнатися про долю своїх близьких від тих, хто таки повернувся з полону, або бойових побратимів.
Дружини й мами кажуть, що готові виходити на такі мітинги, доки їхніх родичів не повернуть в Україну. І вимагають обміну всіх на всіх.
Українські військові, які повернулися з полону, розповідають про пережиті жахіття. Раніше ми публікували історію танкіста з Азову Артура про бої за Маріуполь та полон.
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