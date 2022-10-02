“Я ищу сына, а она — отца!” Акция семей пленных на Майдане Независимости трогает до слез

Родственники украинских военных, которые до сих пор в российском плену, 1 октября собрались на Майдане Независимости. Устроили акцию в их поддержку и обратились в ООН и Красный Крест.

На Майдане звучала символическая для многих украинцев песня Stefania. Родные военных хотят напомнить о них. Пленные из разных частей и подразделений — Нацгвардии, пограничники, береговая охрана и многие другие.

Одна из матерей, пришедших на акцию, рассказывает, что с сыном нет связи с 28 февраля.

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Он в списках, но не подтвержден той стороной (Россией — ред.). Очень тяжело держаться, — говорит женщина.

Другая женщина Галина рассказывает, что с сыном нет связи четыре месяца. Все, что она знала, он находился в Еленовке.

Люди просят, чтобы об их родных в плену не забыли. Поэтому еще раз обращаются к международным организациям.

— К Организации Объединенных Наций, Красному Кресту, правительствам стран ЕС, мы требуем как минимум соблюдения прав военнопленных по Женевским конвенциям.

Мы требуем освобождения. Вы знаете, нас очень много.

Украинских пленных в руках агрессора около 7000, — говорит в своем обращении тетя военнопленного Наталья Епифанова.

Однако это не окончательное количество, многие украинские военные официально считаются пропавшими без вести, соответственно их нет в списках пленных. Все, что остается родным, — надежда.

Пропавшими без вести считаются многие военнослужащие 57-й бригады, которые воевали в районе Тошковки Луганской области. На Майдане собрались их жены.

Семьи собирают информацию буквально по крупицам. Некоторым удалось немного узнать о судьбе своих близких от вернувшихся из плена или боевых собратьев.

Жены и мамы говорят, что готовы выходить на такие митинги, пока их родные не вернутся в Украину. И требуют обмена всех на всех.

Вернувшиеся из плена украинские военные рассказывают о пережитых ужасах. Раньше мы публиковали историю танкиста из Азова Артура о боях за Мариуполь и плен.

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