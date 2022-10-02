“Я ищу сына, а она — отца!” Акция семей пленных на Майдане Независимости трогает до слез

Родственники украинских военных, которые до сих пор в российском плену, 1 октября собрались на Майдане Независимости. Устроили акцию в их поддержку и обратились в ООН и Красный Крест.
На Майдане звучала символическая для многих украинцев песня Stefania. Родные военных хотят напомнить о них. Пленные из разных частей и подразделений — Нацгвардии, пограничники, береговая охрана и многие другие.
Одна из матерей, пришедших на акцию, рассказывает, что с сыном нет связи с 28 февраля.
Он в списках, но не подтвержден той стороной (Россией — ред.). Очень тяжело держаться, — говорит женщина.
Он в списках, но не подтвержден той стороной (Россией — ред.). Очень тяжело держаться, — говорит женщина.
Другая женщина Галина рассказывает, что с сыном нет связи четыре месяца. Все, что она знала, он находился в Еленовке.
Люди просят, чтобы об их родных в плену не забыли. Поэтому еще раз обращаются к международным организациям.
— К Организации Объединенных Наций, Красному Кресту, правительствам стран ЕС, мы требуем как минимум соблюдения прав военнопленных по Женевским конвенциям.
Мы требуем освобождения. Вы знаете, нас очень много.
Мы требуем освобождения. Вы знаете, нас очень много.
Украинских пленных в руках агрессора около 7000, — говорит в своем обращении тетя военнопленного Наталья Епифанова.
Однако это не окончательное количество, многие украинские военные официально считаются пропавшими без вести, соответственно их нет в списках пленных. Все, что остается родным, — надежда.
Пропавшими без вести считаются многие военнослужащие 57-й бригады, которые воевали в районе Тошковки Луганской области. На Майдане собрались их жены.
Семьи собирают информацию буквально по крупицам. Некоторым удалось немного узнать о судьбе своих близких от вернувшихся из плена или боевых собратьев.
Жены и мамы говорят, что готовы выходить на такие митинги, пока их родные не вернутся в Украину. И требуют обмена всех на всех.
Вернувшиеся из плена украинские военные рассказывают о пережитых ужасах. Раньше мы публиковали историю танкиста из Азова Артура о боях за Мариуполь и плен.
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