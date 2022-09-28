Об окружении Мариуполя, битвах за город, выходе из Азовстали и возвращении из плена — история танкиста из полка Азов

Битва за Мариуполь стала одним из ключевых событий войны России против Украины. Нам уже известны десятки историй из города, шокировавших весь мир.

Сегодня в этот список историй мы добавим и пережитое 22-летним Артуром — танкистом из полка Азов с позывным Барик.

Парень защищал Мариуполь до последнего дня, когда из Генштаба пришел приказ сложить оружие.

Мечта — быть частью Азова

Мариуполь стал для юноши вторым домом, он переехал в город еще в 2020 году. Он давно мечтал служить в полке Азов. Прошел отбор и получил право надеть форму. Подписал контракт и устроился танкистом.

У него были планы построить успешную карьеру, готов был пригласить в Мариуполь свою жену, тогда еще будущую. Алина была не против, потому что город ей нравился. Однако переехать она не успела — на фронте началось обострение.

О начале полномасштабного вторжения

— Мы следили за многими каналами в Telegram, понимали — что-то произойдет. Но не думали, что будет полномасштабная война, — рассказывает Барик. Только в 5 утра 24 февраля, когда по Мариуполю нанесли первые ракетные удары, им сообщили — началось полномасштабное вторжение России.

1 марта Мариуполь уже был оцеплен. Нельзя было завезти боекомплекты или получить подкрепление.

— У врага была сильная поддержка артиллерией и авиацией. У нас не было средств ПВО, — вспоминает Артур.

Против российских танков фактически воевала пехота, парню тоже пришлось стать пехотинцем. По его словам, в середине марта они уже не могли стрелять из артиллерии, потому что не было снарядов.

— Было понятно — нам придется держаться. В руке — автомат, за спиной — РПГ. Такими силами приходилось сражаться с врагом, — говорит военный.

Азовцы, морпехи, пограничники, даже местные патрульные полицейские вгрызаются в каждый квартал. Российская армия несет потери. Артур говорит: у россиян была тактика советского образца — задавить толпой.

Они шли и переступали через своих павших. Кого-то ранило — они идут дальше, непонятно, за что они воюют, — говорит азовец.

По его словам, формирования “ЛНР” или “ДНР” шли воевать даже без бронежилета, в советских касках.

Последняя боевая задача Артура завершилась неудачно. Россияне штурмуют здание, в котором закрепились азовцы. Сил противостоять было мало.

Он и его собрат решили возвращаться на базирование и попали в ловушку.

— Мы начали перебегать проспект к нашему месту базирования, и вражеский танк стал нас обстреливать. Сначала из пулемета. Я получил пулевое ранение в ногу. Моего собрата ранило снарядом, — рассказывает военный.

Его направили в госпиталь, медики работали под постоянными обстрелами. Уже на следующее утро оккупанты нанесли прицельный удар по госпиталю.

Его жена узнала о ранениях через несколько недель, ведь он кратко отписывал, что все хорошо.

Пребывание на Азовстали

Артура и других раненых в марте эвакуировали на Азовсталь. Там обустроили госпиталь в бункерах завода. Раненые лежали прямо на полу, операции проводили на советском столе. Однако и в тот бункер попали оккупанты, там загорелся пожар.

Артура засыпало, он не мог шевельнуться. Из-под завала торчала только рука, которой он махал, чтобы его откопали. Потом раненый помогал чем мог защитникам Азовстали — искал пищу и воду. Он видел страдания раненых и смерть собратьев.

Выход с завода Азовсталь

Эмоционально сложным моментом для него был выход из завода.

— Мы понимали, что Азов — кость в горле россиян. Они будут максимально нас унижать. У нас были догадки, что будут проводить тяжелые допросы, пытки. Лучше была бы смерть, — подчеркивает парень.

Алина потеряла связь с Артуром на два месяца. Обращалась всюду, куда могла, чтобы узнать, жив ли он. Постоянно работала, чтобы отвлечься.

Первые дни плена Артур провел в тюрьме Еленовки, затем его перевезли в Донецк. По стражей его держали в госпитале, медицинскую помощь оказывали только профилактическую, чтобы не умерли. Каждый день представители “ДНР” угрожали судом и расстрелом. Также говорили, что Украина не хочет обменивать пленных.

Три раза их везли в автобусах, которые посреди поля разворачивались и ехали обратно. Лишь в четвертый раз произошел настоящий обмен. После обмена Артур сразу позвонил Алине, и девушка не могла поверить услышанному. Она рассказывает: любимый сильно похудел.

Артур не может поверить, что ему так повезло и грустит, потому что многие собратья продолжают оставаться в плену.

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