Рассказы

Об окружении Мариуполя, битвах за город, выходе из Азовстали и возвращении из плена — история танкиста из полка Азов

Орест Дрималовский, ведущий и журналист программы Викна-новости 28 сентября 2022, 20:00
Історія танкіста із полку Азов Артура про бої за місто та полон

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