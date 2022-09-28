Розповіді

Про оточення Маріуполя, битви за місто, вихід з Азовсталі та повернення з полону — історія танкіста з полку Азов

Орест Дрималовський, ведучий і журналіст програми Вікна-новини 28 Вересня 2022, 20:00
Історія танкіста із полку Азов Артура про бої за місто та полон

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