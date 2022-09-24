Без кости в руке, с пулевыми ранениями и побоями — цена плена для героя Азовстали Михаила Дианова

21 сентября прошел исторический обмен военнопленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 215 героев, в том числе офицеры и азовцы, которые были заложниками оккупантов с конца мая.

Среди них был и старший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Михаил Дианов. Его фотография с раненой рукой стала известна на весь мир.

Сегодня Михаил уже на подконтрольной Украине территории и проходит лечение в черниговском госпитале. Читай, какой была цена плена нашего героя.

Не хватает кости в руке

14 апреля семья Михаила узнала, что он находится на Азовстале с пулевым ранением обеих ног и раздробленной костью правой руки.

Голос был… Я вам не могу передать. Думала, такая плохая связь. Но это так Михаил говорил из последних сил, — вспоминает младшая сестра военного Алена Лаврушко.

После возвращения из плена врачи констатировали, что в руке Михаила не хватает четырех сантиметров кости. Поэтому бойцу необходимо сделать несколько операций и пройти физиотерапию.

Семья готовится к длительному лечению и собирает средства на это. Но верит, что худшее уже позади, ведь мужчина смог вырваться живым из российского плена, где военных почти не кормили, не пускали к ним врачей, а вместо этого нещадно пытали и избивали.

История Михаила Дианова

42-летний Михаил Дианов из Тернополя присоединился добровольцем к ВСУ еще в январе 2015 года. Сначала служил в десантных войсках, а затем в морской пехоте.

До этого он сменил много профессий: был и администратором, и торговым агентом. Казалось, он на каждой работе чувствовал себя комфортно, но впоследствии сознавал, что это не его.

Когда Михаил пошел в армию, его друзья и близкие очень удивились — раньше он никогда не имел дела с оружием.

Да и мужчина всегда мечтал заниматься музыкой: играл на акустической и бас-гитаре, фортепиано, ударных и даже был в составе местной рок-группы Особистий підпис.

В армии Михаил наконец-то нашел свое место. Он с увлечением изучал военное дело и удивлял своих собратьев и командиров мастерством и рвением.

После начала полномасштабной войны мужчина участвовал в обороне Мариуполя и стал одним из ее символов благодаря снимкам фотографа Дмитрия Казацкого (Ореста).

В конце мая защитникам Азовстали был отдан приказ прекратить оборону города для сохранения жизни военнослужащих.

Тогда все вышли из стального гиганта и попали в российский плен. С тех пор и до 21 сентября о судьбе украинских героев было ничего неизвестно.

Ныне награжден орденом За мужество III степени почетный гражданин Тернополя Михаил Дианов благодарит всех, кто волновался за него на протяжении этих тяжелых месяцев, и верит, что домой вернется каждый украинский пленный.

Из плена также освободили самого младшего защитника Мариуполя — 19-летнего героя. Читай, что рассказала мать Назария Гринцевича об освобождении парамедика из Азовстали.

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