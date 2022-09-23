Я считала не дни, а секунды — мать освобожденного самого младшего защитника Азовстали о встрече с сыном

Из плена освободили самого молодого защитника Азовстали — Назария Гринцевича. 19-летний парамедик находился в российском плену четыре месяца, а до этого три месяца держал оборону Мариуполя.

Теперь герой уже в родной Виннице. Мама освобожденного защитника Марианна Колос рассказала в эфире телемарафона о волнении и как считала секунды до встречи с сыном.

Она поделилась, что в день освобождения материнское сердце что-то предчувствовало и снился необычный сон, как она обнимает своего Назария.

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Я считала не дни, а часы, минуты и секунды. Но жизнь остановилась на паузе. Это все, как сон, и невероятная радость. 21 сентября — это моя новая жизнь. Переродилась я заново, — признается женщина.

Назарий с детства мечтал стать военным, а как только ему исполнилось 18 лет, подписал контракт с ВСУ. Мать его тогда не отговаривала от такого решения, а поддержала, несмотря на свои волнения.

Сейчас Марианна подчеркивает, что борьба продолжается. И каждый герой Азовстали, который сейчас находится в плену, должен вернуться домой.

Напомним, что вечером 21 сентября стало известно о том, что Пташку, Волыну, Редиса освободили из плена. Смотри, какой была реакция родных на освобождение Азовцев.

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