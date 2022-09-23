Я рахувала не дні, а секунди — мати звільненого наймолодшого захисника Азовсталі про зустріч із сином

З полону звільнили наймолодшого захисника Азовсталі — Назарія Гринцевича. 19-річний парамедик перебував у російському полоні чотири місяці, а до цього три місяці тримав оборону Маріуполя.

Нині герой уже в рідній Вінниці. Мама звільненого захисника Маріанна Колос розповіла в ефірі телемарафону про хвилювання та як рахувала секунди до зустрічі з сином.

Вона поділилась, що в день звільнення материнське серце щось передчувало і снився незвичайний сон, як обіймає свого Назарія.

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Я рахувала не дні, а години, хвилини й секунди. Але життя зупинилось на паузу. Це все, як сон, і неймовірна радість. 21 вересня — це моє нове життя. Переродилась я заново, — зізнається жінка.

Назарій з дитинства мріяв стати військовим, а як тільки йому виповнилось 18 років, підписав контракт із ЗСУ. Мати його тоді не відмовляла від такого рішення, а підтримала попри свої хвилювання.

Нині Маріанна наголошує, що боротьба триває. І кожен герой Азовсталі, який зараз у полоні, має повернутись додому.

Нагадаємо, що ввечері 21 вересня стало відомо про те, що Пташку, Волину, Редіса звільнили з полону. Дивись, якою була реакція рідних на звільнення Азовців.

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