Волина, Пташка, Редіс і багато інших. З полону визволили 215 наших героїв! Розповідаємо, що відомо

Україна повернула 215 полонених героїв. Серед них — 124 офіцери і багато азовців. Це результат особистих домовленостей президента Володимира Зеленського з президентом Реджепом-Тайїпом Ердоганом.

Як стало відомо, українські військові перебували в заручниках у Росії з кінця травня.

Звільнення командирів Азову з полону

Серед звільнених з полону бійців багато азовців та морпіхів. За словами президента, звільнити вдалося 188 захисників Азовсталі і вісім — поранених в Оленівці захисників.

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На волі опинилися п’ятеро найвідоміших командирів. Зокрема, Сергій Волинський (Волина) — виконувач обов’язків командира 36-ї окремої морської бригади. Це він з пекла Азовсталі звертався до світових лідерів з проханням евакуювати з Маріуполя цивільних.

Ще один видатний військовий очільник — Денис Прокопенко (Редіс), командир окремого полку спеціального призначення НГУ Азов. Герой України та відважний керманич, який фактично відповідав за оборону Азовсталі впродовж невимовно довгих 82 днів.

Серед звільнених — Святослав Паламар, Олег Хоменко, Денис Шлега з Нацгвардії України, Герой України Євгеній Бова.

А також голова прес-служби Азова Дмитро Козацький на псевдо Орест. І ще багато воїнів, які боронили нашу незалежність в запеклому бою.

Також на волі наша “Пташка” — парамедикиня Катерина Поліщук, яка співала повстанських пісень на Азовсталі. І вагітні військовослужбовиці — Мар’яна Мамонова, Яна Шумовецька та Анастасія Черненькая.

Звільнення українських військових: перші фото

Фото: Володимир Золкін

Фото: Володимир Золкін

Фото: прес-служба МВС

Фото: Володимир Золкін

Фото: прес-служба МВС

Фото: прес-служба МВС

Фото: прес-служба МВС

Де перебувають звільнені азовці

П’ятеро командирів нині перебувають у Туреччині.

Безсумнівно, це велика перемога України, адже росіяни довго тягнули час, не хотіли обмінювати командирів, особливо “азовців”, і планували влаштувати показове судилище.

Вдалося звільнити також 10 іноземців-захисників України. Це громадяни п’яти держав, які нині перебувають у безпеці в Саудівській Аравії.

Звільнення азовців з полону: перше відео

Як вдалося звільнити з полону азовців

За інформацією з Офісу президента України, понад 200 захисників вдалося обміняти на зрадника Віктора Медведчука. Він надав слідству всі необхідні докази.

Натомість п’ятеро найвідоміших українських командирів вдалося обміняти на 55 російських полонених.

Звернення президента з нагоди повернення з полону азовців

Перші слова Дениса Прокопенка “Редіса” та Сергія Волини після звільнення — відео

Нагадаємо, весною 2022 року в російському полоні опинилися понад 2500 захисників Азовсталі. Вони з гідністю виконали поставлене завдання, а потім склали зброю для збереження власного життя. Відбулась евакуація захисників Азовсталі.

Деякі з наших героїв влітку повернулися додому. Раніше ми розповідали історії звільнених бійців з Азовсталі. Почуте шокує. Україна чекає на повернення всіх своїх бійців.

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