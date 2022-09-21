Волына, Пташка, Редис и многие другие. Из плена освободили 215 наших героев!

Украина вернула 215 пленных героев. Среди них — 124 офицера и много азовцев. Это результат личных договоренностей президента Владимира Зеленского с президентом Реджепом-Тайипом Эрдоганом.

Как стало известно, украинские военные находились в российском плену с конца мая.

Освобождение командиров Азова из плена

Среди освобожденных из плена бойцов много азовцев и морпехов. По словам президента, освободить удалось 188 защитников Азовстали и восемь раненых в Еленовке защитников.

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На свободе наконец-то пять самых известных командиров. В частности, Сергей Волынский (Волина) — исполняющий обязанности командира 36-й отдельной морской бригады. Это он из ада Азовстали обращался к мировым лидерам с просьбой эвакуировать из Мариуполя гражданских.

Еще один военный руководитель – Денис Прокопенко (Редис), командир отдельного полка специального назначения НГУ Азов. Герой Украины и отважный руководитель, который фактически отвечал за оборону Азовстали на протяжении невероятно долгих 82 дней.

Среди освобожденных также — Святослав Паламарь (Калина), Олег Хоменко, Денис Шлега из Нацгвардии Украины, Герой Украины Евгений Бова.

А также глава пресс-службы Азова Дмитрий Казацкий с позывным Орест. И еще много воинов, защищавших нашу независимость в ожесточенном бою.

Также на свободе “Пташка” — парамедик Екатерина Полищук, которая пела повстанческие песни на Азовстали. И беременные военнослужащие — Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая и Анастасия Черненькая.

Освобождение украинских военных: первые фото





Фото: прес-служба МВС



Фото: прес-служба МВС

Фото: прес-служба МВС

Фото: прес-служба МВС

Где сейчас освобожденные азовцы

Пятеро командиров сейчас находятся в Турции.

Несомненно, это большая победа Украины, ведь россияне долго тянули время, не хотели обменивать командиров, особенно азовцев, и планировали устроить показательное судилище.

Кроме того, удалось освободить также 10 иностранцев-защитников Украины. Это граждане пяти стран. Сейчас они находятся в безопасности, в Саудовской Аравии.

Читать по теме Они стали известны на весь мир! Истории мужественных защитников Азовстали Рассказываем истории пяти защитников Азовстали и что с ними сейчас.

Освобождение азовцев из плена: первое видео

Как удалось освободить азовцев из плена

По информации из Офиса президента Украины, более 200 защитников удалось обменять на предателя Виктора Медведчука. Он уже предоставил следствию все необходимые доказательства.

В то же время, пятеро самых известных украинских командиров удалось обменять на 55 российских пленных.

Обращение президента по случаю возвращения из плена азовцев

Первые слова Дениса Прокопенко “Редиса” и Сергея Волыны после освобождения — видео

Напомним, весной 2022 года в российском плену оказались более 2500 защитников Азовстали. Они с достоинством выполнили поставленную задачу, а затем сложили оружие для сохранения собственной жизни. Была проведена эвакуация защитников Азовстали.

Некоторые из наших героев летом вернулись домой. Ранее мы рассказывали истории освобожденных бойцов из Азовстали. Услышанное шокирует. Украина ждет возвращения всех своих героев.

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