Еще 20 наших! Украинские военнопленные вернулись домой

Хорошие новости, возвращающие обычные эмоции в жизнь! Наших военных ждут все — родные и совсем незнакомые люди. И мы дождемся всех!

Наши возвращаются домой, — так в своем Telegram сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

Известно, что из российского плена удалось освободить 20 военных: 14 воинов ВСУ, четверо из сил ТрО, одного нацгвардейца и одного военного ВМС.

— Очередной обмен пленными, очередные мгновения радости и осознание того, что сегодня для многих семей будет один из лучших дней в жизни, — пишет Ермак.

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Также он сказал, что часть из освобожденных военных россияне содержали в Еленовке.

Есть люди, которых россияне держали в Еленовке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Ребята сейчас проходят медицинские проверки, все счастливы быть на родной земле. Их очень ждали дома. Часто это жены и родители, а многих — ждут дети.

Андрей Ермак делится: часто дети, которые ждали своих родителей, переживают все гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

— Но переживания есть, и хочется сделать все, чтобы поскорее вернуть ребенку отца или маму, хочется выкладываться на максимум ради того, чтобы наши украинские семьи снова воссоединились.

А как помочь детям, которые ждут своих папу или маму с фронта дома — читай в нашем материале.

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