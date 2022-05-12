Война разлучила с ребенком: что делать и как поддерживать с ним связь

Многие родители были вынуждены отправить своих детей в безопасные места, а сами остаться, чтобы работать, защищать Украину. Если в условиях войны и тебе пришлось расстаться с ребенком, мы расскажем, как действовать, чтобы не терять с ним связь.
Твой ребенок не обязательно будет иметь какие-то психологические проблемы при столкновении с кризисными трудностями, но на это влияет поддержка родителей. Для ребенка нахождение за границей, конечно, может быть неудобным и необычным, особенно долгое время.
Поэтому, чтобы сделать его более комфортным, поддерживай своего ребенка. Именно поддержка поможет ребенку развить психологическую устойчивость к непредвиденным ситуациям.
Старайся, несмотря на обстоятельства, не терять связь с ребенком. Общайся, проговаривай события дня с ним, поддерживайте друг друга.
Помни: каждый день мы приближаемся к победе, поэтому уже скоро сможем обнять близких и быть в безопасности.
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