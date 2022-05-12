Война разлучила с ребенком: что делать и как поддерживать с ним связь

Многие родители были вынуждены отправить своих детей в безопасные места, а сами остаться, чтобы работать, защищать Украину. Если в условиях войны и тебе пришлось расстаться с ребенком, мы расскажем, как действовать, чтобы не терять с ним связь.

Как поддерживать общение с ребенком на расстоянии

Будь хорошим примером для своего ребенка. Это очень важно даже на расстоянии. Твое эмоциональное состояние передается ребенку, он чувствует беспокойство и страх. Рассказывай детям о том, что происходит в Украине. Им необходимо знать, что тебе ничего не угрожает. Лучше не обещать скорейшего возвращения домой, потому что война может быть долговременной. Проговаривай ваши эмоции вместе. Это поможет справиться с негативом, снизить уровень тревоги и напряжения. Проводи время вместе. Это важная составляющая общения на расстоянии. Общайся по видеосвязи или попробуй навестить ребенка. Во время разговора онлайн можете заниматься активностью, которую любит ребенок, например, рисованием или посмотреть фильм или мультик. Сейчас есть приложения для совместного просмотра.

Будет ли ребенок травмирован от нахождения на расстоянии

Твой ребенок не обязательно будет иметь какие-то психологические проблемы при столкновении с кризисными трудностями, но на это влияет поддержка родителей. Для ребенка нахождение за границей, конечно, может быть неудобным и необычным, особенно долгое время.

Поэтому, чтобы сделать его более комфортным, поддерживай своего ребенка. Именно поддержка поможет ребенку развить психологическую устойчивость к непредвиденным ситуациям.

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Старайся, несмотря на обстоятельства, не терять связь с ребенком. Общайся, проговаривай события дня с ним, поддерживайте друг друга.

Помни: каждый день мы приближаемся к победе, поэтому уже скоро сможем обнять близких и быть в безопасности.

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