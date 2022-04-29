Помнишь юлу? Как старая игрушка поможет ребенку преодолеть травматический опыт

Некоторые части Украины находятся во временной оккупации. Люди переживают травматический опыт, вынуждены прятаться и просто выживать. Миллионы выехали за границу и покинули родной дом.
Поэтому многие украинцы находятся в стрессе, и полезно уметь успокаиваться.
Юлотерапия помогает установить контроль над ситуацией. Об этом рассказала психолог Светлана Ройз.
— Когда мы запускаем юлу, мы возвращаем ощущение контроля. Когда мы можем запустить игрушку — создаем действие-метафору “я могу управлять своим миром”.
Также юла может помочь детям, пережившим травматический опыт. Психолог говорит, что в состоянии замирания и ступора любое действие, которое дети делают самостоятельно — терапевтическое.
Именно эти действия не только творческие, в них нужно сконцентрироваться, найти баланс, сделать точное движение.
Именно эти действия не только творческие, в них нужно сконцентрироваться, найти баланс, сделать точное движение.
Также для детей в неспокойном состоянии запуск и наблюдение за юлой — это практика mindfulness.
Юлотерапия хорошо переключает внимание между занятиями и успокаивает перед сном.
Юлу можно сделать самостоятельно с помощью картона и монеты.
Юлу можно сделать самостоятельно с помощью картона и монеты.
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