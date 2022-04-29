Родительство

Помнишь юлу? Как старая игрушка поможет ребенку преодолеть травматический опыт

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 апреля 2022, 18:00
Что такое юлотерапия
Фото: Pexels, Pixabay

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