Помнишь юлу? Как старая игрушка поможет ребенку преодолеть травматический опыт

Некоторые части Украины находятся во временной оккупации. Люди переживают травматический опыт, вынуждены прятаться и просто выживать. Миллионы выехали за границу и покинули родной дом.

Поэтому многие украинцы находятся в стрессе, и полезно уметь успокаиваться.

Юлотерапия помогает установить контроль над ситуацией. Об этом рассказала психолог Светлана Ройз.

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— Когда мы запускаем юлу, мы возвращаем ощущение контроля. Когда мы можем запустить игрушку — создаем действие-метафору “я могу управлять своим миром”.

Также юла может помочь детям, пережившим травматический опыт. Психолог говорит, что в состоянии замирания и ступора любое действие, которое дети делают самостоятельно — терапевтическое.

Именно эти действия не только творческие, в них нужно сконцентрироваться, найти баланс, сделать точное движение.

Также для детей в неспокойном состоянии запуск и наблюдение за юлой — это практика mindfulness.

Упражнения с юлой

Когда запускаем — делаем вдох, пока крутится — выдох.

Пока крутится юла — все молчат и наблюдают (рисунок и ритмическое движение будет вводить в легкий транс).

Дети, скучающие по блейдам (игрушки — ред.), могут устраивать соревнования.

Можно делать разных диаметров и запускать, как планеты солнечной системы.

Юлотерапия хорошо переключает внимание между занятиями и успокаивает перед сном.

Юлу можно сделать самостоятельно с помощью картона и монеты.

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