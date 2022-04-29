Пам’ятаєш дзиґу? Як стара іграшка допоможе дитині подолати травматичний досвід

Деякі частини України перебувають у тимчасовій окупації. Люди переживають травматичний досвід, змушені ховатися та просто виживати. Мільйони виїхали за кордон та покинули рідний дім.

Тож у багатьох українців є стрес, і корисно вміти заспокоюватися.

Дзиґотерапія допомагає встановити контроль над ситуацією. Про це розповіла психологиня Світлана Ройз.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

— Коли ми запускаємо дзиґу — ми повертаємо відчуття контролю. Коли ми можемо запустити іграшку — створюємо дію-метафору “я можу керувати своїм світом”.

Також дзиґа може допомогти дітям, що пережили травматичний досвід. Психологиня каже, що в стані завмирання та ступору будь-яка дія, яку діти роблять самостійно — терапевтична.

Саме ці дії — не тільки творчі, в них потрібно сконцентруватись, віднайти баланс, зробити точний рух.

Також для дітей, які збуджені, запуск та спостерігання за дзиґою — це практика mindfulness.

Вправи з дзиґою

Коли запускаємо — робимо вдих, поки крутиться — видих.

Поки крутиться дзиґа — всі мовчать і спостерігають (малюнок і ритмічний рух буде вводити в легкий транс).

Діти, що сумують за блейдами (іграшки — ред.), можуть влаштовувати змагання.

Можна робити різних діаметрів і запускати, як планети сонячної системи.

Дзиґотерапія добре перемикає увагу між заняттями та заспокоює перед сном.

Дзиґу можна заробити самостійно за допомогою картону та монети.

Нині вулиці України можуть бути небезпечними. Російські військові залишають вибухонебезпечні предмети. Раніше ми розповідали, як пояснити дитині небезпеку мін.