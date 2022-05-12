Війна розлучила з дитиною: що робити і як підтримувати з нею зв’язок

Багато батьків були вимушені відправити своїх дітей у безпечні місця, а самі залишитись, щоб працювати, захищати Україну. Якщо в умовах війни і тобі довелось розлучитися з дитиною, ми розповімо, як діяти, щоб не втрачати з нею зв’язок.
Твоя дитина не обов’язково матиме якісь психологічні проблеми, коли натрапить на кризові труднощі, але на це впливає підтримка батьків. Для дитини перебування за кордоном, звісно, може бути незручним та незвичним, особливо довгий час.
Тому, щоб зробити це перебування комфортнішим, підтримуй своє дитя. Саме підтримка допоможе дитині розвинути психологічну стійкість до непередбачених ситуацій.
Намагайся, попри обставини, не втрачати зв’язок із дитиною. Спілкуйся, проговорюй з нею події дня, підтримуйте одне одного.
Пам’ятай: кожного дня ми наближаємося до перемоги, а тому вже скоро зможемо обійняти близьких і бути в безпеці.
Раніше ми розповідали, що таке дзиґотерапія та як вона допоможе дитині подолати травматичний досвід.