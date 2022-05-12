Війна розлучила з дитиною: що робити і як підтримувати з нею зв’язок

Багато батьків були вимушені відправити своїх дітей у безпечні місця, а самі залишитись, щоб працювати, захищати Україну. Якщо в умовах війни і тобі довелось розлучитися з дитиною, ми розповімо, як діяти, щоб не втрачати з нею зв’язок.

Як підтримувати спілкування на відстані

Будь гарним прикладом для своєї дитини. Це дуже важливо навіть на відстані. Твій емоційний стан передається дитині, вона відчуває занепокоєння і страх. Розповідай дітям про те, що відбувається в Україні. Їм важливо знати, що тобі нічого не загрожує. Краще не обіцяти швидкого повернення додому, бо війна може бути довготривалою. Проговорюй ваші емоції разом. Це допоможе впоратися з негативом, знизити рівень тривоги і напруги. Проводь час разом. Це важлива складова спілкування на відстані. Спілкуйся відеозв’язком або спробуй відвідати дитину. Під час розмови онлайн можете займатися активністю, яку вона полюбляє, наприклад, малюванням або подивитись фільм чи мультик. Зараз є програми для спільного перегляду.

Чи матиме дитина травму від перебування на відстані

Твоя дитина не обов’язково матиме якісь психологічні проблеми, коли натрапить на кризові труднощі, але на це впливає підтримка батьків. Для дитини перебування за кордоном, звісно, може бути незручним та незвичним, особливо довгий час.

Тому, щоб зробити це перебування комфортнішим, підтримуй своє дитя. Саме підтримка допоможе дитині розвинути психологічну стійкість до непередбачених ситуацій.

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Намагайся, попри обставини, не втрачати зв’язок із дитиною. Спілкуйся, проговорюй з нею події дня, підтримуйте одне одного.

Пам’ятай: кожного дня ми наближаємося до перемоги, а тому вже скоро зможемо обійняти близьких і бути в безпеці.

Раніше ми розповідали, що таке дзиґотерапія та як вона допоможе дитині подолати травматичний досвід.