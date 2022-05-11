Нова опора для малечі. Де знайти підтримку дітям, які залишились без батьків

Сотні зламаних життів, розлучені родини, хтось тимчасово, а дехто навічно. Сотні дітей ніколи не стануть дорослими. Тисячі маленьких більше не відчують тепла материнських рук. Їх позбавила найрідніших людей у світі війна, розв’язана Росією.
Однак як допомогти тим, хто залишився без одного з батьків, або ж взагалі став сиротою? Ми звикли звертатись за допомогою до волонтерів, тому одне з найкращих рішень — зробити це ще раз.
Звичайно ж, вони не зможуть повернути дітям батьків, але вони мають силу забезпечити фінансову та психологічну підтримку. Новою опорою для малечі готовий стати й благодійний фонд Діти Героїв.
Заснували його Даніїл Пасько та Антоніна Головач разом із командами інвестиційної компанії Diligent Capital Partners (DCP) та Edinstvo Group.
Робота програми допомоги розпочинається із закріплення “помічника” за кожною родиною, який знаходиться на постійному зв’язку та відповідальний за дитину.
Після цього стоїть задача створити умови фізичної та психологічної безпеки з урахуванням побажань малечі. Фонд готовий подбати про її навчання і розвиток до досягнення повноліття.
Оскільки важливо, щоб дитина могла розвинути свій творчий потенціал та отримала відповідну освіту для свого подальшого життя.
Крім того, забезпечуються підтримка у фінансовій, психологічній та гуманітарній сферах.
Наразі у фонду понад 100 підопічних, які вже почали працювати зі своїми “помічниками”. Їх приватність та права — на першому місці пріоритетів.
Усе працює за принципами UNICEF — якщо історії дітей публікуються, то без вказання прізвищ та без використання будь-яких фото.
Серед підопічних є діти з дуже складними ситуаціями, — ділиться співзасновниця фонду Антоніна.
Серед підопічних є діти з дуже складними ситуаціями, — ділиться співзасновниця фонду Антоніна.
Наприклад, історія 15-річного хлопчика та його брата, які намагались врятуватись зі своїми мамами з оточеного Чернігова, який російські окупанти розбомбили вщент. Однак їх автівка підірвалась на міні й хлопчики залишились без найрідніших. У старшого були розтрощені кістки, тому його після чекало довге лікування.
Одна з операцій вже проводилась у Швеції, після цього йому допомогли переїхати у Бельгію, забезпечили житлом та доступом до навчання. Проте його ще чекають довгі місяці реабілітації та адаптації до нової реальності.
Діти Героїв працює з великою кількістю компаній та організацій, серед них і благодійний фонд Mama Ira. Його засновниця Ольга Щирук втратила власну маму в Бучі, тому вирішила, що має допомагати тим, хто пережив те ж саме. А ще з десяток компаній, небайдужих до проблем дітей України.
Ви можете повідомити про постраждалих дітей, фінансово підтримати організацією чи самим стати волонтером фонду. Творімо добро разом!
Нагадаємо, раніше телеведучий Григорій Решетнік розповів, як спілкуватися з дітьми під час війни та як підтримати їх у цей непростий час.