Новая опора для малышей. Куда обращаться за помощью для детей, оставшихся без родителей

Сотни сломанных жизней, разлученные семьи, кто-то временно, а некоторые навсегда. Сотни детей никогда не станут взрослыми. Тысячи малышей больше не почувствуют тепла материнских рук. Их лишила самых родных людей в мире безжалостная война.

Однако как помочь тем, кто остался без одного из родителей или вообще стал сиротой? Мы привыкли обращаться за помощью к волонтерам, поэтому одно из лучших решений – сделать это еще раз.

Конечно же, они не смогут вернуть детям родителей, но они могут обеспечить финансовую и психологическую поддержку. Новой опорой для малышей готов стать и благотворительный фонд Діти Героїв.

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Основали его Даниил Пасько и Антонина Головач вместе с командами инвестиционной компании Diligent Capital Partners (DCP) и Edinstvo Group.

Как работает программа помощи

Работа программы помощи начинается с закрепления помощника за каждой семьей, который находится на постоянной связи и ответственен за ребенка.

После этого стоит задача создать условия физической и психологической безопасности с учетом пожеланий малышей. Фонд готов позаботиться о его обучении и развитии до достижения совершеннолетия.

Поскольку важно, чтобы ребенок мог развить свой творческий потенциал и получил соответствующее образование для своей жизни.

Кроме того, обеспечиваются поддержка в финансовой, психологической и гуманитарной сферах.

Кто является подопечными фонда и насколько защищены их права

Сейчас у фонда более 100 подопечных, которые уже начали работать со своими помощниками. Их конфиденциальность и права – на первом месте приоритетов.

Все работает по принципам UNICEF – если истории детей публикуются, то без указания фамилий и без использования фото.

Среди подопечных есть дети с очень сложными ситуациями, делится соучредитель фонда Антонина.

Например, история 15-летнего мальчика и его брата, которые пытались спастись со своими мамами из окруженного Чернигова, который российские оккупанты разбомбили вдребезги. Однако их машина взорвалась на мине и мальчики остались без родных.

У старшего были размозжены кости, поэтому его после ждало долгое лечение.

Одна из операций уже проводилась в Швеции, после чего ему помогли переехать в Бельгию, обеспечили жильем и доступом к учебе. Однако его еще предстоят долгие месяцы реабилитации и адаптации к новой реальности.

Кто еще помогает детям вместе с фондом

Діти Героїв работают с большим количеством компаний и организаций, среди них и благотворительный фонд Mama Ira. Его основательница Ольга Щирук потеряла собственную маму в Буче, поэтому решила, что должна помогать тем, кто пережил то же самое.

И еще около десятка коммерческих компаний, которым небезразлична судьба украинских детей.

Как связаться с фондом Діти Героїв и получить помощь

e-mail: [email protected]m

горячая линия: +38 (044) 247 57 88

Telegram/WhatsApp: +38(068) 218 89 71

Вы также можете сообщить о пострадавших детях, финансово поддержать фонд или стать волонтером организации.

Ранее телеведущий Григорий Решетник рассказал, как общаться с детьми во время войны и как поддержать их в это непростое время.