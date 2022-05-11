Родительство

Новая опора для малышей. Куда обращаться за помощью для детей, оставшихся без родителей

Даниэла Долотова, редактор сайта 11 мая 2022, 21:00
Діти без батьків
Фото: Unsplash

Больше новостей
Що буде з бензином
Цены против дефицита: эксперты рассказали, как изменится рынок топлива в ближайшее время
Мобілізація другої черги резервістів
В Украине идет мобилизация резервистов второй очереди — что это значит и какие еще есть волны
хімічна зброя Росії
Почему Россия говорит о химическом оружии и что нужно знать украинцам, чтобы быть в безопасности
Брат моделі Крісті Пономар загинув на війні з росіянами
Герои не умирают — брат украинской модели Кристи Пономар погиб на фронте
Смотреть больше

Материалы по теме

Що буде з бензином
Цены против дефицита: эксперты рассказали, как изменится рынок топлива в ближайшее время
Мобілізація другої черги резервістів
В Украине идет мобилизация резервистов второй очереди — что это значит и какие еще есть волны
хімічна зброя Росії
Почему Россия говорит о химическом оружии и что нужно знать украинцам, чтобы быть в безопасности
Брат моделі Крісті Пономар загинув на війні з росіянами
Герои не умирают — брат украинской модели Кристи Пономар погиб на фронте

Видео
0:02:18
Що буде з бензином

Цены против дефицита: эксперты рассказали, как изменится рынок топлива в ближайшее время
0:02:46
Перехоплені розмови окупантів 10 травня
Россияне пробили дно своей ненависти к украинцам. Новые перехваченные разговоры оккупантов от СБУ
0:14:12
Жданов і Денисенко
Возможно ли наступление со стороны Беларуси? Военные эксперты о тяжелой технике на границах и риторике Лукашенко
0:04:40
Олександр Педан про YouTube-проект УніверСheck для абітурієнтів
О специальностях, обучении и перспективах — Педан запустит тревел-проект УніверСheck для абитуриентов
Бійці Азову
Пока бьется сердце, буду чувствовать любовь к Украине! Эмоциональные обращения бойцов Азова к миру
0:02:44
У Черкаській області фермери вирощують спаржу
Выращивание спаржи — дело хлопотное: как черкасские фермеры собирают урожай, несмотря на войну
0:03:48
Проект Добробат розчищає завали зруйнованих українських міст
Добробат: добровольческие батальоны расчищают освобожденные от россиян украинские города и села
воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа продолжили и что нужно знать
0:03:06
Оперний співак з Харкова
Получил пять пулевых ранений и остался без пальца. Как оперный певец из Харькова эвакуировал людей
0:03:26
13-річна дівчинка з України шиє зайців для допомоги біженцям в Німеччині
Шьет зайцев для помощи беженцам. Как 13-летняя школьница помогает украинцам в Германии
Больше видео
Мобілізація другої черги резервістів
Читать дальше
В Украине идет мобилизация резервистов второй очереди — что это значит и какие еще есть волны
Закисання очей у немовляти: що робити розповіла лікар-інфекціоніст
Читать дальше
Что делать, если у младенца закисают глаза? Советует врач-инфекционист

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь