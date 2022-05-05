Мы должны вдохновлять детей своим оптимизмом — Решетник о поддержке малышей во время войны

Во время войны родителям приходится объяснять своим детям то, что не могут понять даже взрослые. Почему они должны спать в темных сырых подвалах, а не в своих теплых кроватках? Почему семья должна была бежать под обстрелами и оставить дома любимые игрушки? Почему теперь опасно играть на детских площадках?

Многодетная семья телеведущего Григория Решетника, несмотря на возможность выехать за границу, осталась в Украине. Они уехали гостить к родственникам в Ивано-Франковск. Отец троих сыновей рассказал, как общается с детьми во время войны.

Особенно эмоционально реагирует средний сын Дмитрий, ему пять лет. Когда он слышит сирены, это эмоционально сложно. Конечно, дети очень многое уже знают о войне и постоянно спрашивают: “Папа, когда будет победа?”

Даже полуторагодовалый Сашенька на эмоциональном уровне чувствует, что есть какая-то опасность. Поэтому важно уделять особое внимание психологическому состоянию детей во время или даже после войны.

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Решетник советует больше времени уделять малышам, разговаривать с ними, объяснять и вдохновлять своим оптимизмом.

Например, если раздается сирена, то мы говорим, что это наши самолеты летят сбивать вражеские и защищать нашу независимую Украину, — делится Григорий.

Родители стараются меньше показывать детям эмоциональные кадры и оберегать от ужасов войны. Однако малыши не живут в информационном вакууме и понимают гораздо больше, чем взрослые могут представить.

Ведущая Вікна-новини на СТБ Татьяна Высоцкая также поделилась своим опытом, как она успокаивает детей во время тревог. Читай ее советы, как общаться с детьми о войне.