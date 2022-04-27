Я рядом — мои главные слова: Татьяна Высоцкая о разговорах с детьми о войне

Ведущая Вікна-новини на СТБ Татьяна Высоцкая поделилась своим опытом, как она общается с детьми о войне, как успокаивает их во время тревог и гула сирен и что, по ее мнению, самое важное в отношениях с ребенком в это время для всех украинцев.
Всю эту войну моя 10-летняя дочь о чем-то сокрушается: то не взяла какие-то вещи, то набор бисера, чтобы плести серьги-колечки. Но если вещи и бисер можно купить, то безопасность и покой — нет. Но интуитивно и болезненным опытом мы все же кое-что наработали.
В первую очередь, если есть возможность, нужно выезжать из зоны боевых действий. Как бы ни было нам, мам, тяжело. Обеспечить безопасность — эта тавтология приобрела глубинный смысл.
В первую очередь, если есть возможность, нужно выезжать из зоны боевых действий. Как бы ни было нам, мам, тяжело. Обеспечить безопасность — эта тавтология приобрела глубинный смысл.
Пока мы еще не выехали из Киева и там как раз постоянно громыхало, мы выполняли четкие правила, которые и здесь важны детям. Дочь успокаивали знания о правиле двух стен и подвале.
Одеяла, вода, сухари, планшет с павербанком — еще больше. Когда громыхало слишком громко, обнимались крепко и включали мультик — все это под обстрелами проходили, к сожалению.
Уже в эвакуации, в уютном городке Украины, сирены казались не столь смертоносными. Но однажды поздним вечером бомбануло так, что окна затряслись. Мы схватили одеяла и улеглись в коридоре. Включили сериал и обнимались.
Мы открыто, хоть и без лишних деталей и тем более страшилок, обсудили угрозу химического и радиационного оружия. Снизили ее и не возвращаемся к ней в разговорах.
Нужно сказать, что выдержка старшего брата-студента тоже добавляет спокойствия младшей сестре. Это именно та ситуация, когда есть на что и на кого равняться. Ведь мама это мама, а вот брат — это авторитет.
Втроем поиграть в слова, найти что-то для совместного перевода, поддержать, показать своим поведением, как сейчас стоит реагировать — вот, оказывается, для чего нужен старший брат.
Это все я к чему — не стоит приуменьшать роль старших сейчас. И не нужно игнорировать сирены и воздушные тревоги не на передовой тоже.
Это все я к чему — не стоит приуменьшать роль старших сейчас. И не нужно игнорировать сирены и воздушные тревоги не на передовой тоже.
Ведь последние недели доказывают, что хоть здесь и потише, но угроза ракетного “прилета” есть по всей стране. Тревожность у всех нас второе имя пока, что скажешь. Но мы рядом, тем более, зная, что сделали все, что могли; защитили, как могли, и выстояли.
С началом войны тысячи мужчин покинули дома и ушли на фронт или присоединились к рядам терробороны.
Их дети расстроены, растеряны и напуганы. Они понимают, что папа поступает правильно, но постоянно волнуются о нем. Читай советы, как папе-военному общаться с ребенком.