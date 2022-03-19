Защищаешь страну пока дома по тебе скучают — как папе-военному общаться с ребенком

С началом войны тысячи мужчин покинули дома и ушли на фронт или присоединились к рядам терробороны.

Их дети расстроены, растеряны и испуганы. Они понимают, что папа поступает правильно, но постоянно волнуются о нем.

Фонд ООН в области народонаселения подготовил советы для отцов, которые пошли защищать государство о том, как общаться со своими детьми.

Следует помнить, что психологическое состояние ребенка зависит от состояния и стабильности находящихся рядом взрослых.

Поэтому забота о собственном психологическом здоровье обеспечит устойчивость всей семьи.

Любопытство ребенка

Дети всегда задают много вопросов, узнавая мир, а сейчас они шокированы, так что еще больше обо всем расспрашивают.

Старайся формулировать ответы в зависимости от возможностей, потребностей и возраста ребенка. Это поможет сориентировать ребенка в окружающей действительности и снизить у него уровень тревожности и стресса.

Разговоры с ребенком

Хотя они и малы, однако хорошо отличают правду от лжи. Поэтому сокрытие, перекручивание, предоставление ложной информации может иметь противоположные последствия.

Ребенок будет находиться в еще большем стрессе.

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Вещь на память

Обязательно нужно оставить своему ребенку что-нибудь на память и проститься. Если на это не было времени, мама может передать ребенку подарок с теплом папы.

Эта вещь позволит ребенку вспоминать папу, когда грустно и одиноко.

Обязательно связывайся с ребенком по видео или аудиосвязи. Делай обычные вещи: рассказывай сказку, попроси показать, как ребенок играет или что нарисовал, или просто поговори о прошедшем дне.

Если у тебя нет возможности выходить на связь, предупреди об этом ребенка, чтобы он не волновался.

Также лучше иметь несколько каналов коммуникации с родными. Поэтому учреждения приемлемые для тебя и ребенка мобильные приложения или средства коммуникации.

Проговори с ребенком, что в случае необходимости и возможностей ты будешь с ним на связи: когда ему будет страшно, одиноко, захочется поговорить.

Рассказывай о себе

Важно также рассказывать ребенку о себе. Рассказывай о своем настроении и планах в положительном ключе. Обсуждайте общие действия в будущем, но с приоритетом краткосрочной перспективы.

Обменяйтесь фотографиями — это согревает и сближает.

Демонстрируй ребенку позицию защиты и опоры. Помни, что родители должны создавать для ребенка безопасность, не только физическую, но и психологическую.

Но самое главное — чаще ребенку говори, как сильно ты его любишь.

Дети очень уязвимы ко всему происходящему вокруг. В стрессовых условиях их поведение тяжело угадать. Раньше мы рассказывали, как поддержать ребенка во время войны.