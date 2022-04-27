Я поруч — мої головні слова: Тетяна Висоцька про розмови з дітьми про війну

Ведуча Вікна-новини на СТБ Тетяна Висоцька поділилася своїм досвідом, як вона спілкується з дітьми про війну, як заспокоює їх під час тривог і гулу сирен та що, на її думку, найважливіше в стосунках з дитиною в цей складний час для всіх українців.

Ма, я вже навіть у школу хочу, ну, трохи. І на дачу, у мене там взагалі на перемогу лежить рафаелка!

Усю цю війну моя 10-річна донька про щось скрушно жалкує: то не взяла якісь речі, то набір бісеру, щоб плести сережки-колечки. Та якщо речі й бісер можна купити, то безпеку і спокій — ні. Але інтуїтивно й болісним досвідом ми все ж дещо напрацювали.

Отже, й насамперед якщо є можливість, треба виїжджати із зони бойових дій. Хай як це важко нам, мамам. Забезпечити безпеку — оця тавтологія набула глибинного змісту.

Поки ми ще не виїхали з Києва й там якраз гепало без перестанку, виконували чіткі правила, які й тут важливі дітям. Доньку заспокоювало знання про правило двох стін і підвал.

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Ковдри, вода, сухарі, планшет із павербанком ще більше. Коли гепало надто гучно, обіймалися міцно і вмикали мультик — всі це під обстрілами проходили, на жаль.

Доця, я поруч — мої головні слова всі ці дні

Уже в евакуації, у затишному містечку України, сирени видавалися не такими смертоносними. Аж раз пізнього вечора гепнуло так, що вікна затряслися. Ми похапали ковдри і вляглися в коридорі. Ввімкнули серіал і обіймалися.

Ми відкрито, хоч і без зайвих деталей і тим більше лякачок, обговорили загрозу хімічної та радіаційної зброї. Применшили її й задля нагнітання не повертаємося в розмовах.

Ми не дивимося телевізор — досить і того, що діти бачать і чують у мережі

Треба сказати, що витримка старшого брата-студента теж додає спокою молодшій сестрі. Це саме та ситуація, коли є на що й на кого рівнятися. Адже мама то мама, а от брат — це авторитет.

Утрьох пограти в слова, знайти щось для спільного перекладу, підтримати, показати своєю поведінкою, як варто зараз реагувати — от воно, виходить, для чого потрібен старший брат.

Це все я до чого — не варто применшати роль старших нині. І не треба ігнорувати сирени та повітряні тривоги не на передовій теж.

Адже останні тижні доводять, що хоч тут і тихіше, але загроза ракетного “прильоту” є по всій країні. Тривожність у всіх нас друге ім‘я поки, що тут скажеш. Але ми таки поруч, тим більше знаючи, що зробили все, що могли, захистили, як могли, й витримали.

З початком війни тисячі чоловіків покинули домівки та пішли на фронт або доєдналися до лав тероборони.

Їхні діти засмучені, розгублені та налякані. Вони розуміють, що тато чинить правильно, але постійно хвилюються за нього. Читай поради для спілкування з дитиною для тата на війні.