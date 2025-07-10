Для тебя Война в Украине

Ночь гула и пламени: Киев под атакой дронов и ракет, есть погибшие и раненые

Ирина Скосар, выпускающий редактор сайта 10 июля 2025, 06:48
Ночь гула и пламени: Киев под атакой дронов и ракет, есть погибшие и раненые

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь