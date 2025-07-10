В ночь на 10 июля российские войска совершили масштабную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники и баллистические ракеты. В столице была слышна серия громких взрывов, в нескольких районах возникли пожары, зафиксированы значительные разрушения, есть жертвы.

Новости Киева 10 июля: что известно об атаке

Обновлено (08:30): в Подольском районе погибли две женщины: 68-летняя жительница и 22-летняя девушка-капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

В восьми районах пострадала жилищная, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура.

Первые сообщения об атаке появились около 2:28 — Воздушные силы сообщили о приближении “скоростных целей” к столице. Взрывы раздавались в разных частях города.

В 6:11 стало известно о двух погибших. В результате атаки по состоянию на 7:55 пострадали 16 человек, сообщил Виталий Кличко.

По словам мэра Виталия Кличко, 10 человек были госпитализированы.

Попадание зафиксировано в Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Голосеевском и Подольском районах.

Повреждены жилые дома, офисы, склады, автомобили.

В течение нескольких часов количество пострадавших росло — от 3 до 13 человек. Во многих районах вспыхнули пожары, ликвидированные спасателями.

Взрывы в Киеве сегодня: фото

Ночь гула и пламени: Киев под атакой дронов и ракет, есть погибшие и раненые / 15 Фотографий

Фото: Суспільне Новини/Иван Антипенко

В Шевченковском районе уже развернуты гуманитарные штабы для помощи пострадавшим.

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