В ночь на 10 июля российские войска совершили масштабную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники и баллистические ракеты. В столице была слышна серия громких взрывов, в нескольких районах возникли пожары, зафиксированы значительные разрушения, есть жертвы. Новости Киева 10 июля: что известно об атаке Обновлено (08:30): в Подольском районе погибли две женщины: 68-летняя жительница и 22-летняя девушка-капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена, сообщил глава МВД Игорь Клименко. В восьми районах пострадала жилищная, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура.Первые сообщения об атаке появились около 2:28 — Воздушные силы сообщили о приближении “скоростных целей” к столице. Взрывы раздавались в разных частях города. Читать по теме Киев в огне: раненые, дым и гарь в столице — последствия ночной атаки (ОБНОВЛЕНО) Атака баллистикой и дронами одновременно — очередная непростая ночь в столице. В 6:11 стало известно о двух погибших. В результате атаки по состоянию на 7:55 пострадали 16 человек, сообщил Виталий Кличко. По словам мэра Виталия Кличко, 10 человек были госпитализированы. Попадание зафиксировано в Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Голосеевском и Подольском районах. Повреждены жилые дома, офисы, склады, автомобили. В течение нескольких часов количество пострадавших росло — от 3 до 13 человек. Во многих районах вспыхнули пожары, ликвидированные спасателями. Взрывы в Киеве сегодня: фото Ночь гула и пламени: Киев под атакой дронов и ракет, есть погибшие и раненые / 15 Фотографий Фото: Суспільне Новини/Иван Антипенко В Шевченковском районе уже развернуты гуманитарные штабы для помощи пострадавшим. Напомним, ранее мы рассказывали, как оформить статус ребенка войны 2025 года А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Киев, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter