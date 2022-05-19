Не ставь диагноз самостоятельно! Что такое острая реакция на стресс — ответ психиатра

Война — время, когда многие переживают определенные травматические события. К ним можно отнести утрату близкого человека, изнасилование, насилие, вынужденное переселение, свидетельство страшных событий.
Психиатр и медицинский психолог Надь Беата рассказала, что такое острая реакция на стресс, каковы ее симптомы и почему она возникает.
Острая реакция на стресс (ОСР) — временное расстройство, которое развивается у человека в ответ на необычный физический или психический стресс (например, угроза реальной смерти, серьезная травма или сексуальное насилие).
Для установления диагноза острой стрессовой реакции симптомы должны длиться не менее трех дней.
Важно: ни в коем случае не занимайся самолечением. Посети врача, если подозреваешь у себя это расстройство.
ОСР характеризуется четырьмя типами симптомов, в частности:
Острая стрессовая реакция вызывает клинически значимый дистресс или нарушение в социальных, профессиональных или других важных областях функционирования.⠀Также она может прогрессировать в посттравматическое расстройство уже через месяц. Но ПТСР тоже может быть временным состоянием, исчезающим в течение месяца после воздействия травматического события.
Помни: любая реакция на травму является нормальной реакцией на ненормальную ситуацию, а не признаком слабости или психопатологии.
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