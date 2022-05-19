Психология

Не ставь диагноз самостоятельно! Что такое острая реакция на стресс — ответ психиатра

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 19 мая 2022, 08:00
Гостра реакція на стрес — що це таке та чим вона небезпечна
Фото: Pexels

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