Не ставь диагноз самостоятельно! Что такое острая реакция на стресс — ответ психиатра

Война — время, когда многие переживают определенные травматические события. К ним можно отнести утрату близкого человека, изнасилование, насилие, вынужденное переселение, свидетельство страшных событий.

Психиатр и медицинский психолог Надь Беата рассказала, что такое острая реакция на стресс, каковы ее симптомы и почему она возникает.

Что такое острая реакция на стресс

Острая реакция на стресс (ОСР) — временное расстройство, которое развивается у человека в ответ на необычный физический или психический стресс (например, угроза реальной смерти, серьезная травма или сексуальное насилие).

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Для установления диагноза острой стрессовой реакции симптомы должны длиться не менее трех дней.

Важно: ни в коем случае не занимайся самолечением. Посети врача, если подозреваешь у себя это расстройство.

Симптомы острой реакции на стресс

ОСР характеризуется четырьмя типами симптомов, в частности:

Симптом повторного переживания происшествия. Навязчивые тревожные воспоминания или сны; соматические реакции (повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение) и паника при напоминании о травматическом событии. Избегание. Ты можешь избегать мыслей, чувств, разговоров, мест, людей, связанных с травматическим событием. Диссоциация. Ощущение отстраненности от других (как вариант, изменившееся чувство реальности своего окружения или себя. Например, видение себя с точки зрения другого), эмоциональная глухость, дереализация и деперсонализация, диссоциативная амнезия (неспособность запомнить важный аспект травматического события). Повышенная возбудимость. Симптомами являются плохой сон, раздражительность и чрезмерная настороженность, вспышки гнева (с незначительной провокацией или без нее).

Чем грозит ОСР

Острая стрессовая реакция вызывает клинически значимый дистресс или нарушение в социальных, профессиональных или других важных областях функционирования.

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Также она может прогрессировать в посттравматическое расстройство уже через месяц. Но ПТСР тоже может быть временным состоянием, исчезающим в течение месяца после воздействия травматического события.

Помни: любая реакция на травму является нормальной реакцией на ненормальную ситуацию, а не признаком слабости или психопатологии.

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