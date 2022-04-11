Психология

Живу, как во сне. Объясняем, что такое деперсонализация и дереализация

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 апреля 2022, 11:00
Що таке деперсоналізація та дереалізація
Фото: Unsplash

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