Живу, как во сне. Объясняем, что такое деперсонализация и дереализация

Как бы мы ни хотели от этого спастись, но война уже оставила на каждом из нас свой отпечаток. Мы морально пострадали по разным причинам. Даже люди в безопасных областях чувствуют вину уцелевшего.
Но бывают и более серьезные проблемы. Психиатр и медицинский психолог Надь Беата рассказала о деперсонализации и дереализации.
— Расстройство деперсонализации-дереализации сопровождается ощущением, что вы наблюдаете за собой извне, или что вещи вокруг вас ненастоящие, или и то, и другое.
Тебе может казаться, будто живешь во сне.
Тебе может казаться, будто живешь во сне.
Это происходит со многими людьми в определенный момент, однако если похожие ощущения возникают постоянно и мешают нормально жить — это становится расстройством деперсонализации-дереализации.
В основном этим страдают люди, пережившие какую-то травму.
В такие моменты вы не понимаете, что ваше ощущение отстраненности — это всего лишь ощущение, а не реальность.
В такие моменты вы не понимаете, что ваше ощущение отстраненности — это всего лишь ощущение, а не реальность.
Симптомы деперсонализации:
Симптомы дереализации включают:
Такие эпизоды расстройства могут длиться часами, днями, неделями или даже месяцами.
Такие эпизоды расстройства могут длиться часами, днями, неделями или даже месяцами.
У некоторых людей эти эпизоды превращаются в постоянное чувство деперсонализации или дереализации, которое периодически может улучшаться или ухудшаться.
Сейчас, к сожалению, нет конкретного лечения этого расстройства. Пациенты могут чувствовать себя лучше с антидепрессантами и сопровождающей терапией.
Лучший способ помочь — это обеспечить комфортную среду подальше от триггеров.
А мы хотим напомнить, что следует всегда обращаться к специалисту, если тебя что-то беспокоит. Ни в коем случае не занимайся самолечением.
После стрессовых событий у многих людей может возникнуть посттравматическое расстройство. Ранее мы рассказывали, что такое ПТСР, у кого может возникнуть и почему.