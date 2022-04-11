Живу, как во сне. Объясняем, что такое деперсонализация и дереализация

Как бы мы ни хотели от этого спастись, но война уже оставила на каждом из нас свой отпечаток. Мы морально пострадали по разным причинам. Даже люди в безопасных областях чувствуют вину уцелевшего.

Но бывают и более серьезные проблемы. Психиатр и медицинский психолог Надь Беата рассказала о деперсонализации и дереализации.

Что это такое

— Расстройство деперсонализации-дереализации сопровождается ощущением, что вы наблюдаете за собой извне, или что вещи вокруг вас ненастоящие, или и то, и другое.

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Тебе может казаться, будто живешь во сне.

Это происходит со многими людьми в определенный момент, однако если похожие ощущения возникают постоянно и мешают нормально жить — это становится расстройством деперсонализации-дереализации.

В основном этим страдают люди, пережившие какую-то травму.

В такие моменты вы не понимаете, что ваше ощущение отстраненности — это всего лишь ощущение, а не реальность.

Симптомы деперсонализации:

ощущение того, что ты посторонний(-яя) наблюдатель(-ница) за своими мыслями, чувствами, телом;

чувствуешь себя роботом или не контролируешь свой язык или движения;

искаженное восприятие собственного тела, ног или рук;

эмоциональное или физическое онемение чувств и реакций на окружающий мир.

Симптомы дереализации включают:

чувство отчужденности или незнакомости со своим окружением, будто живешь во сне;

чувство эмоциональной обособленности от людей, будто вас разделяет стеклянная стена;

искажение в восприятии времени;

искажение расстояния, размеров и формы объектов.

Такие эпизоды расстройства могут длиться часами, днями, неделями или даже месяцами.

У некоторых людей эти эпизоды превращаются в постоянное чувство деперсонализации или дереализации, которое периодически может улучшаться или ухудшаться.

Сейчас, к сожалению, нет конкретного лечения этого расстройства. Пациенты могут чувствовать себя лучше с антидепрессантами и сопровождающей терапией.

Лучший способ помочь — это обеспечить комфортную среду подальше от триггеров.

А мы хотим напомнить, что следует всегда обращаться к специалисту, если тебя что-то беспокоит. Ни в коем случае не занимайся самолечением.

После стрессовых событий у многих людей может возникнуть посттравматическое расстройство. Ранее мы рассказывали, что такое ПТСР, у кого может возникнуть и почему.