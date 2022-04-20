Выход из “режима выживания”: подсказки психолога на пути восстановления

В начале полномасштабной войны России против Украины мы перешли в “режим выживания”. Это нормальная реакция организма на стресс и опасность. Однако человек не может жить в таком состоянии постоянно, со временем он приспосабливается к новым реалиям.

Медицинский психолог и травмотерапевт Оксана Степанюк рассказала, как понять, что ты возвращаешься к привычной жизни и как поддержать себя на этом этапе.

Что происходит во время “режима выживания”

Во время опасности организм максимально собирает все силы для защиты и выживания. Человек может не испытывать никаких эмоций и в какой-то мере даже физической боли. Наблюдается отсутствие аппетита и плохой сон.

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Однако психика не может находиться в этом режиме постоянно, потому что это очень энергозатратно. Нашему мозгу нужно время, чтобы постичь все, что произошло, и вернуться к привычному ритму жизни с учетом новых обстоятельств.

Что указывает на выход из “режима выживания”

Мысли и планы на будущее

В эпицентре боевых действий планировать жизнь можно максимум на несколько часов вперед, потому что ситуация развивается очень стремительно и каждую последующую минуту невозможно предсказать.

Однако те, кто по крайней мере месяц назад выехал в относительно спокойное место, уже могут и хотят планировать свои дела на несколько дней вперед.

Различные эмоции

Обычно через месяц после пребывания в “режиме выживания” человек постепенно начинает испытывать эмоции, наконец-то позволяет себе поплакать, переживает из-за дискомфорта в теле или быту и т.д.

Помни, что слезы — это хорошо, они избавляют человека от душевного бремени.

Поэтому не нужно успокаивать или останавливать кого-то в порыве эмоций. При этом поводом для плача может стать любое, даже малейшее событие.

Улучшение сна

Ты не сразу начнешь спать всю ночь. Сперва увеличится продолжительность интервалов сна. Он станет более глубоким, а не поверхностным. В конце концов тебя оставит навязчивое желание бежать куда-то среди ночи

Появление аппетита

Из-за стресса мы сначала недоедаем, а затем переедаем. Но потом чувство голода и аппетита урегулируются. Ты сможешь понимать и контролировать свои желания.

Как поддержать себя на этапе адаптации

Не заставляй себя делать то, к чему ты пока не готов(-а) и не пытайся ускорить процесс адаптации. Чтобы выполнить первый пункт, сначала всегда спрашивай себя, действительно ли ты хочешь это делать сейчас. Принудительные дела забирают больше сил, чем дают, даже если это когда-то было твоим любимым занятием. Начинай с малого. Например, если до войны ты проходил(-а) 10 км ежедневно, то впервые после перерыва пройди хотя бы 1 км. Это уже будет твоей победой. С каждым днем ​​увеличивай дистанцию ​​и темп.

Существует психотерапевтическая метафора: в состоянии переживаний человек двигается в ритме танца: два шага вперед, один — назад. Привыкай к новому постепенно и слушай свой организм. Позволь себе то, что ты действительно хочешь.

Когда-то возможность побывать во многих странах мира и за границей считалась чем-то из разряда грез. Однако когда это становится вынужденной необходимостью, вместо радости и любопытства перед неизведанным приходят стресс и тревога. Читай, как адаптироваться к новым условиям вынужденным переселенцам.