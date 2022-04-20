Выход из “режима выживания”: подсказки психолога на пути восстановления

В начале полномасштабной войны России против Украины мы перешли в “режим выживания”. Это нормальная реакция организма на стресс и опасность. Однако человек не может жить в таком состоянии постоянно, со временем он приспосабливается к новым реалиям.
Медицинский психолог и травмотерапевт Оксана Степанюк рассказала, как понять, что ты возвращаешься к привычной жизни и как поддержать себя на этом этапе.
Во время опасности организм максимально собирает все силы для защиты и выживания. Человек может не испытывать никаких эмоций и в какой-то мере даже физической боли. Наблюдается отсутствие аппетита и плохой сон.
Однако психика не может находиться в этом режиме постоянно, потому что это очень энергозатратно. Нашему мозгу нужно время, чтобы постичь все, что произошло, и вернуться к привычному ритму жизни с учетом новых обстоятельств.
В эпицентре боевых действий планировать жизнь можно максимум на несколько часов вперед, потому что ситуация развивается очень стремительно и каждую последующую минуту невозможно предсказать.
Однако те, кто по крайней мере месяц назад выехал в относительно спокойное место, уже могут и хотят планировать свои дела на несколько дней вперед.
Обычно через месяц после пребывания в “режиме выживания” человек постепенно начинает испытывать эмоции, наконец-то позволяет себе поплакать, переживает из-за дискомфорта в теле или быту и т.д.
Помни, что слезы — это хорошо, они избавляют человека от душевного бремени.
Помни, что слезы — это хорошо, они избавляют человека от душевного бремени.
Поэтому не нужно успокаивать или останавливать кого-то в порыве эмоций. При этом поводом для плача может стать любое, даже малейшее событие.
Ты не сразу начнешь спать всю ночь. Сперва увеличится продолжительность интервалов сна. Он станет более глубоким, а не поверхностным. В конце концов тебя оставит навязчивое желание бежать куда-то среди ночи
Из-за стресса мы сначала недоедаем, а затем переедаем. Но потом чувство голода и аппетита урегулируются. Ты сможешь понимать и контролировать свои желания.
Существует психотерапевтическая метафора: в состоянии переживаний человек двигается в ритме танца: два шага вперед, один — назад. Привыкай к новому постепенно и слушай свой организм. Позволь себе то, что ты действительно хочешь.
Когда-то возможность побывать во многих странах мира и за границей считалась чем-то из разряда грез. Однако когда это становится вынужденной необходимостью, вместо радости и любопытства перед неизведанным приходят стресс и тревога. Читай, как адаптироваться к новым условиям вынужденным переселенцам.