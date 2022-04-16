Психология

Проблемы с планированием и страхом перед будущим. Как адаптироваться к новым условиям вынужденным переселенцам

Даниэла Долотова, редактор сайта 16 апреля 2022, 23:01
Як адаптуватись до нових умов
Фото: Unsplash

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