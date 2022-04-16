Проблемы с планированием и страхом перед будущим. Как адаптироваться к новым условиям вынужденным переселенцам

Когда-то возможность побывать во многих странах мира и пожить за границей считалась чем-то из разряда мечтаний. Однако когда это становится вынужденной необходимостью, вместо радости и любопытства перед неизведанным приходят стресс и тревога.

Одно из самых приятных ощущений за все путешествие часто считается само возвращение домой. А когда не знаешь, увидишь ли вообще родительский дом, то в голове начинают биться между собой разные ужасающие мысли.

Вынужденные переселенцы имеют определенные психологические особенности, но нужно помнить, что любые чувства сейчас считаются нормальными. Часто встречаются синдром свидетеля, угнетенные психические состояния и даже кризис идентичности.

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Как принять новую реальность, справиться с собственными эмоциями и помочь адаптироваться к новым условиям рассказала психолог Галина Волошина в своем Telegram-канале.

Характерные признаки проблем с адаптацией

неадекватная самооценка

потеря видения перспективы и проблемы с планированием

отсутствие ощущения полной безопасности

повышенный уровень пессимизма,

сложности с контролем эмоций

изменение социальной активности

появление бескомпромиссных суждений и социально-агрессивного поведения

Любое из этих проявлений считается нормальным для человека, находившегося в состоянии длительного стресса. Однако важно попытаться избавиться от внутреннего психологического напряжения ради собственного здоровья.

Как помочь себе адаптироваться к новым условиям

Прежде всего, нужно принять сложившуюся ситуацию и осознать тот факт, что так будет не всегда, а война точно закончится. Также стоит попытаться осознать, что все испытываемые сейчас эмоции нормальны в ненормальных обстоятельствах.

Поэтому для адаптации можно записаться на местные языковые курсы и найти местные паблики, чтобы быть в курсе событий нового места жительства.

Кроме того, следует попробовать больше бывать на свежем воздухе, чтобы изучить местность и улучшить свое здоровье.

Также стоит не забывать уделять время себе и заниматься спортом, медитировать, или приобщиться к творческим активностям.

Помогать другим, при возможности, может помочь отвлечься от тревожных мыслей и стать полезным для других. Пригодиться также может дневник эмоций, что позволит справиться с собственными чувствами и отслеживать свои мысли.

И напоследок самое главное – начать планировать сначала распорядок дня, потом на недели и так далее. Это поможет почувствовать контроль над ситуацией и жизнью.

Еще одним способом, чтобы справиться с собственными чувствами, может помочь именно плач. Как бы это ни звучало пессимистично, однако психологи считают, что именно он может дать нам шанс испытать счастье. Читай, почему слезы так важны в гештальттерапии.