Плач, чтобы быть счастливым — важность слез в гештальттерапии

Сейчас каждый украинец испытывает эмоциональное напряжение, тревогу и находится в постоянном состоянии стресса.

И, как все украинцы, мы привыкли быть сильными, не показывать свою усталость, не давать волю слезам, если не случилось что-нибудь ужасное.

Однако только наш мозг может сравнивать, какие ситуации ужасные, а какие нет.

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Вместе с тем эмоции являются реакцией на моральное и физиологическое состояние. Когда ресурсы почти исчерпаны, это нормально — хотеть плакать, и не надо себя сдерживать.

Слезы играют немаловажную роль в организме. Психолог и гештальт-терапевт Светлана Панина называет их важнейшим достижением цивилизации. Она рассказала о роли слез в нашей жизни.

Слезы и эволюция

Плакать начали еще задолго до нашего рождения, когда зарождалось человечество и общество.

С помощью слез первобытный человек мог показать, что он нуждается в помощи, а родственники или соплеменники — своевременно отреагировать и помочь.

Отсюда у нас уже заложена подсознательная генетическая реакция утешать плачущего: обнять, поговорить, поддержать, развеселить и т.д.

Другое дело — выживание. Младенцы не смогли бы выжить, если бы не умели громко кричать и плакать.

Именно таким образом они сообщают взрослым о своих базовых потребностях в этот момент. И в древности те, кто делал это лучше других, выживал.

Плач является своеобразным “социальным языком” ребенка, который появляется еще до способности разговаривать, говорит Светлана Панина.

Интересно, что слезы появляются у малышей не сразу, только при формировании и созревании мозга, когда улучшается зрение.

Оно, в свою очередь, позволяет лучше считывать эмоции матери, а значит, и дифференцировать собственные.

То есть плакать не только тогда, когда малышу что-то нужно, но и тогда, когда он испытывает эмоции гнева, страха, печали.

Слезы — лекарство от стресса

Но почему мы плачем, когда расстроены, устали, чувствуем эмоциональное напряжение?

Конечно, у людей есть чисто физиологическое свойство выделять слезотечение в ответ на определенные раздражители: химические, физиологические и инфекционные.

Но существует также тесная связь между отвечающими за эмоции лимбическими системами мозга и седьмой парой черепно-мозговых нервов, которые усиливают выделение слез.

Эти два варианта слез, физиологический и эмоциональный, отличаются даже по своему химическому составу.

Итак, почему слезы помогают справиться со стрессом? Светлана объяснила, что седьмая пара черепно-мозговых нервов относится к парасимпатической нервной системе.

То есть не возбуждающей организм в ответ на опасность, а наоборот — расслабляющей.

Поэтому слезы — это реакция, которая наступает после эмоционального напряжения.

Когда мы переживаем сильное эмоциональное потрясение, страх, травматические события, когда просто истощенные и уставшие, наш организм освобождается от это напряжения с помощью слез.

Если не выпускать слезы и не давать выход эмоциям стресса, то есть не помогать организму приходить в состояние уравновешенности, то можно познакомиться с паническими атаками и психосоматикой.

Светлана Панина рассказала о многочисленных опытах, доказывающих эту теорию. В одном из них людей делили на две группы и предлагали стрессогенную информацию.

Одним людям она помогала или позволяла плакать, другим — сдерживать слезы в себе.

Результаты показали, что у тех, кто сдерживал слезы, уровень кортизола, гормона стресса, был гораздо выше.

Я довел до стресса своего кота, или почему плачут животные

У животных слезы выполняют чисто физиологическую функцию и не привязаны к лимбической системе, как у людей.

Слезы животных защищают глазное яблоко от пересыхания и попадания инфекций, ведь они обладают антибактериальными свойствами.

Появляются они в ответ на раздражение нежных тканей глаза.

Слезы бывают не только механическими, но могут указывать на наличие вируса в организме. То есть на то, что ваш домашний любимец заболел, а не то, что вы довели его до нервного срыва.

Если слезы — лекарство от стресса, то почему есть слезы радости?

Как стресс, так и сильная радость — сильные эмоции, которым нужно давать волю.

Обычно наш организм не различает, хорошая эта эмоция или плохая. Если она сильная, то ее нужно выпустить.

В моменты сильного эмоционального возбуждения, спровоцированного либо стрессом, либо радостью, организм запрограммирован действовать одинаково.

В конце концов, как говорит Светлана Панина, организму было невыгодно придумывать что-то новое, ведь это занимает много ресурса и не экономно.

Использовать хорошо известное старое — не всегда удобно, зато не требует от организма дополнительных ресурсов на обслуживание.

Поэтому для эмоций, какими бы они ни были, один выход — в виде слез.

Но иногда человеку необходима поддержка и опора близких, особенно, если он столкнулся с потерей.

Почему не стоит проживать утрату близкого человека в одиночестве, мы рассказали в нашем материале.