Советы

“Что делать, когда хочется выговориться, но некому?”

Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро

психолог

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 апреля 2022, 17:30
Як правильно вести щоденник
Фото: Unsplash

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Советы

“Что делать, когда хочется выговориться, но некому?”
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Андрій Жельветро
Андрей Жельветро
психолог

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