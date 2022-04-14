“Что делать, когда хочется выговориться, но некому?”

Часто бывает так, что тебя переполняют эмоции. Хочется жаловаться, кричать, плакать. Хочется, чтобы кто-то разделял твое мнение. Но бывает так, что рядом никого нет или ты не можешь рассказать о своих переживаниях, чтобы другие не паниковали.

Психолог Андрей Жельветро рассказал, что делать в такой ситуации.

Заведи дневник! Выскажи ему все! Все свои мысли и чувства. Бумага все стерпит. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

— Дневник оказывает положительное влияние на психоэмоциональное состояние человека.

Благодаря экспериментам было обнаружено, что у людей, ведущих дневник, лучше функционирует иммунная система и снижается кровяное давление, они лучше спят и у них снижается уровень стресса.

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Как правильно вести дневник

Опиши событие.

Что произошло, где это произошло, кто был с тобой?

Опиши мысли и эмоции.

Чего ты хотел, что тобой руководило? К чему это привело? Как ты себя после этого чувствуешь?

Сделай вывод.

Чему тебя учит эта ситуация? Только не пиши, что все дураки и никто тебя не понимает. Может, тебе нужно научиться иначе доносить свои мысли? Подумай.

И для начала просто опиши сегодняшний день, — советует психолог.

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