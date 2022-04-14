Поради

“Що робити, коли хочеться виговоритися, але нема кому?”

Відповідає
Андрій Жельветро
Андрій Жельветро

психолог

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Квітня 2022, 17:30
Як правильно вести щоденник
Фото: Unsplash

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Поради

“Що робити, коли хочеться виговоритися, але нема кому?”
Відповідає
Андрій Жельветро
Андрій Жельветро
психолог

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Лілія Сіроха
Лілія Сіроха
Психологиня, консультант методу Позитивна психотерапія

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