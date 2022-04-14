“Що робити, коли хочеться виговоритися, але нема кому?”

Часто буває так, що тебе переповнюють емоції. Хочеться жалітися, кричати, плакати. Хочеться, щоб хтось поділяв твої думки. Але буває так, що поруч нікого немає або ж ти не можеш розповісти про свої хвилювання, щоб інші не панікували.

Психолог Андрій Жельветро розповів, що робити у такій ситуації.

Заведи щоденник! Розкажи все йому! Всі свої думки та почуття. Папір усе стерпить. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

— Щоденник позитивно впливає на психоемоційний стан людини.

Завдяки експериментам було виявлено, що у людей, які ведуть щоденник, краще функціонує імунна система та знижується кров’яний тиск, вони краще сплять та в них зменшується рівень стресу.

Як правильно вести щоденник

Опиши подію.

Що саме відбулося, де це відбулося, хто був з тобою?

Опиши свої думки та емоції.

Чого ти хотів, що тобою керувало? До чого це призвело? Як ти після цього почуваєшся?

Зроби висновок.

Чого тебе навчає ця ситуація? Тільки не пиши, що всі дурні й ніхто тебе не розуміє. Можливо, тобі треба навчитися інакше доносити свої думки? Подумай.

І для початку просто опиши сьогоднішній день, — каже психолог.

Після початку повномасштабного вторгнення багато людей перебувають у стані ступору, не знають, як спокійно жити далі. Раніше ми розповідали, як рухатися далі після війни, якщо “душить” страх.