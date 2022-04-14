“Що робити, коли хочеться виговоритися, але нема кому?”

психолог
Часто буває так, що тебе переповнюють емоції. Хочеться жалітися, кричати, плакати. Хочеться, щоб хтось поділяв твої думки. Але буває так, що поруч нікого немає або ж ти не можеш розповісти про свої хвилювання, щоб інші не панікували.
Психолог Андрій Жельветро розповів, що робити у такій ситуації.
Заведи щоденник! Розкажи все йому! Всі свої думки та почуття. Папір усе стерпить.
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Заведи щоденник! Розкажи все йому! Всі свої думки та почуття. Папір усе стерпить.
— Щоденник позитивно впливає на психоемоційний стан людини.
Завдяки експериментам було виявлено, що у людей, які ведуть щоденник, краще функціонує імунна система та знижується кров’яний тиск, вони краще сплять та в них зменшується рівень стресу.
Що саме відбулося, де це відбулося, хто був з тобою?
Чого ти хотів, що тобою керувало? До чого це призвело? Як ти після цього почуваєшся?
Чого тебе навчає ця ситуація? Тільки не пиши, що всі дурні й ніхто тебе не розуміє. Можливо, тобі треба навчитися інакше доносити свої думки? Подумай.
І для початку просто опиши сьогоднішній день, — каже психолог.
І для початку просто опиши сьогоднішній день, — каже психолог.
Після початку повномасштабного вторгнення багато людей перебувають у стані ступору, не знають, як спокійно жити далі. Раніше ми розповідали, як рухатися далі після війни, якщо “душить” страх.