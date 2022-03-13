“Як відчути силу, щоб рухатись далі після війни?”

психолог
Уже третій тиждень в Україні триває війна.
Активні бойові дії змусили покинути рідні домівки багатьох наших громадян. Хтось став внутрішнім мігрантом, хтось був змушений покинути нашу країну, а хтось, звісно, залишився боронити Україну “на місцях”.
Всіх хвилює питання: як же потім повернутися до звичного життя та що для цього робити зараз?
На своєму прикладі психолог Андрій Жельветро розповідає про трюк в психології, який дозволить вільно рухатися далі навіть у сьогоднішніх умовах.
Для того, щоб подолати свій страх – його треба визнати та прожити, а не “тікати” від нього.
Для того, щоб подолати свій страх – його треба визнати та прожити, а не “тікати” від нього.
Сенс у тому, що у своїй голові ти маєш уже уявити той найгірший сценарій, котрого боїшся підсвідомо. Покроково це виглядає так:
Таким чином, ви спровокуєте себе на емоції – злість, гнів, сльози, розгубленість.
Психолог пояснює – це для того, аби прожити саме цю, лякаючу для вас емоцію. Коли це відбудеться – ви відчуєте моральне полегшення. Це означає, що у вас вийшло і ви можете переходити до третього кроку.
Згадайте, хто ви є і що вмієте робити найкраще. Варто бути ефективним там, де ви зараз.
Коли війна закінчиться, кожен з нас окремо і вся країна в цілому почне нове життя. І всі ми точно станемо сильнішими, підсумовує Андрій Жельветро.
Коли війна закінчиться, кожен з нас окремо і вся країна в цілому почне нове життя. І всі ми точно станемо сильнішими, підсумовує Андрій Жельветро.
А поки ми живемо в реаліях війни та боремося з окупантом – варто мати під рукою сервіси для пошуку житла.