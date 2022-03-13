“Як відчути силу, щоб рухатись далі після війни?”

Уже третій тиждень в Україні триває війна.

Активні бойові дії змусили покинути рідні домівки багатьох наших громадян. Хтось став внутрішнім мігрантом, хтось був змушений покинути нашу країну, а хтось, звісно, залишився боронити Україну “на місцях”.

Всіх хвилює питання: як же потім повернутися до звичного життя та що для цього робити зараз?

Що робити, якщо тебе душить страх перед майбутнім?

На своєму прикладі психолог Андрій Жельветро розповідає про трюк в психології, який дозволить вільно рухатися далі навіть у сьогоднішніх умовах.

Для того, щоб подолати свій страх – його треба визнати та прожити, а не “тікати” від нього.

Сенс у тому, що у своїй голові ти маєш уже уявити той найгірший сценарій, котрого боїшся підсвідомо. Покроково це виглядає так:

уявити образ того, від чого “тікаєте” та проговорити ці ситуації.

Таким чином, ви спровокуєте себе на емоції – злість, гнів, сльози, розгубленість.

дайте волю своїм почуттям і зловіть саме ту, від якої найбільше “тікаєте”.

Психолог пояснює – це для того, аби прожити саме цю, лякаючу для вас емоцію. Коли це відбудеться – ви відчуєте моральне полегшення. Це означає, що у вас вийшло і ви можете переходити до третього кроку.

будьте собою у новому місці.

Згадайте, хто ви є і що вмієте робити найкраще. Варто бути ефективним там, де ви зараз.

Коли війна закінчиться, кожен з нас окремо і вся країна в цілому почне нове життя. І всі ми точно станемо сильнішими, підсумовує Андрій Жельветро.

А поки ми живемо в реаліях війни та боремося з окупантом – варто мати під рукою сервіси для пошуку житла.