Поради

“Як відчути силу, щоб рухатись далі після війни?”

Відповідає
Андрій Жельветро
Андрій Жельветро

психолог

Вікторія Мельник, практикантка сайту 13 Березня 2022, 09:00
стріх війни
Фото: Unsplash

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“Як відчути силу, щоб рухатись далі після війни?”
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Андрій Жельветро
Андрій Жельветро
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