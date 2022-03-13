“Как почувствовать силу, чтобы двигаться дальше после войны?”

Уже третью неделю в Украине идет война.

Активные боевые действия заставили покинуть родные дома многих наших граждан. Кто-то стал внутренним мигрантом, кто-то – был вынужден покинуть нашу страну, а кто-то, конечно, остался защищать Украину “на местах”.

Всех волнует вопрос: как потом вернуться к привычной жизни и что для этого делать сейчас?

Что делать, если тебя подавляет страх перед будущим?

На своем примере психолог Андей Жельветро рассказывает о трюке в психологии, который позволит свободно двигаться дальше даже в сегодняшних условиях.

Для того чтобы преодолеть свой страх — его надо признать и прожить, а не “убегать” от него.

Смысл в том, что в своей голове вы должны представить тот худший сценарий, которого боитесь подсознательно. Пошагово это выглядит так:

представить образ того, от чего “убегаете” и проговорить эти ситуации.

Таким образом, вы спровоцируете себя на эмоции – злобу, гнев, слезы, растерянность.

дайте волю своим чувствам и поймайте именно ту, от которой больше всего “убегаете”.

Психолог объясняет – это для того, чтобы прожить именно эту, пугающую для вас эмоцию. Когда это произойдет – вы почувствуете моральное облегчение. Это значит, что у вас получилось и вы можете переходить к третьему шагу.

будьте собой в новом месте.

Вспомните, кто вы есть и что умеете делать лучше всего. Следует быть эффективным там, где вы сейчас.

Когда война закончится, каждый из нас в отдельности и вся страна в целом начнет новую жизнь. И все мы точно станем сильнее, подытоживает Андрей Жельветро.

А пока мы живем в реалиях войны и боремся с оккупантом – стоит иметь под рукой сервисы для поиска жилья.