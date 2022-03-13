Советы

“Как почувствовать силу, чтобы двигаться дальше после войны?”

Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро

психолог

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 13 марта 2022, 09:00
стріх війни
Фото: Unsplash

Советы

“Как почувствовать силу, чтобы двигаться дальше после войны?”
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Андрій Жельветро
Андрей Жельветро
психолог

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