Ми повинні надихати дітей своїм оптимізмом — Решетнік про підтримку малюків під час війни

Під час війни батькам доводиться пояснювати своїм дітям те, що не можуть збагнути навіть дорослі. Чому вони мають спати в темних сирих підвалах, а не у своїх теплих ліжечках? Чому родина мала тікати під обстрілами й залишити вдома улюблені іграшки? Чому тепер небезпечно гратися на дитячих майданчиках?
Багатодітна родина телеведучого Григорія Решетніка попри можливість виїхати за кордон залишилася в Україні. Сім’я поїхала гостювати до родичів у Івано-Франківськ. Батько трьох синів розповів, як спілкується з дітьми під час війни.
Особливо емоційно реагує середній син Дмитро, йому п’ять років. Коли він чує сирени, то це емоційно складно. Звісно, діти дуже багато вже знають про війну і постійно питають: “Тату, коли буде перемога?”
Особливо емоційно реагує середній син Дмитро, йому п’ять років. Коли він чує сирени, то це емоційно складно. Звісно, діти дуже багато вже знають про війну і постійно питають: “Тату, коли буде перемога?”
Навіть півторарічний Сашко на емоційному рівні відчуває, що є якась небезпека. Тому важливо приділяти особливу увагу психологічному стану дітей під час і навіть після війни.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Chrystyna Reshetnik (@kristina_reshetnik)
Допис, поширений Chrystyna Reshetnik (@kristina_reshetnik)
Решетнік радить якомога більше часу приділяти малюкам, розмовляти з ними, пояснювати та надихати своїм оптимізмом.
Наприклад, якщо лунає сирена, то ми говоримо, що це наші літаки летять збивати ворожі й захищати нашу незалежну Україну, — ділиться Григорій.
Наприклад, якщо лунає сирена, то ми говоримо, що це наші літаки летять збивати ворожі й захищати нашу незалежну Україну, — ділиться Григорій.
Батьки намагаються менше показувати дітям емоційні кадри та оберігати їх від жахів війни. Проте малюки не живуть в інформаційному вакуумі й розуміють набагато більше, ніж дорослі це можуть уявити.
Ведуча Вікна-новини на СТБ Тетяна Висоцька також поділилася своїм досвідом, як вона заспокоює дітей під час тривог. Читай її поради, як спілкуватися з дітьми про війну.