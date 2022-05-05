Батьківство

Ми повинні надихати дітей своїм оптимізмом — Решетнік про підтримку малюків під час війни

Олена Яковлєва, редакторка сайту 05 Травня 2022, 17:00
Григорій Решетнік про спілкування з дітьми під час війни
Фото: Instagram

Більше новин
Куди Росія вивозить українських дітей
Незаконно крадуть і так само хочуть всиновлювати. Як та куди Росія депортує українських дітей
Ми повинні надихати дітей своїм оптимізмом — Решетнік про підтримку малюків під час війни
Ми не маємо іншого виходу, ніж вистояти — Тетяна Висоцька про власну історію війни
Азовсталь
Чорт забирай, бійці проявляють таку витримку і героїзм! Звернення Паламара стосовно ситуації у Маріуполі
драмтертр маріуполя
Скільки жертв насправді? Наслідки авіаудару на драмтеатр Маріуполя
Дивитись більше

Матеріали по темі

Куди Росія вивозить українських дітей
Незаконно крадуть і так само хочуть всиновлювати. Як та куди Росія депортує українських дітей
Ми повинні надихати дітей своїм оптимізмом — Решетнік про підтримку малюків під час війни
Ми не маємо іншого виходу, ніж вистояти — Тетяна Висоцька про власну історію війни
Азовсталь
Чорт забирай, бійці проявляють таку витримку і героїзм! Звернення Паламара стосовно ситуації у Маріуполі
драмтертр маріуполя
Скільки жертв насправді? Наслідки авіаудару на драмтеатр Маріуполя

Відео
Куди Росія вивозить українських дітей

Незаконно крадуть і так само хочуть всиновлювати. Як та куди Росія депортує українських дітей
0:01:07
Азовсталь
Чорт забирай, бійці проявляють таку витримку і героїзм! Звернення Паламара стосовно ситуації у Маріуполі
0:03:40
драмтертр маріуполя
Скільки жертв насправді? Наслідки авіаудару на драмтеатр Маріуполя
0:11:50
Чи почне Путін загальну мобілізацію? Відповів військовий експерт
Що буде, якщо Путін розпочне загальну мобілізацію — відповідь військового експерта Сергія Грабського
0:12:00
Есбарго на нафту Росії від ЄС
Доведеться глушити всі родовища. Що чекатиме на Росію після ембарго на нафту від ЄС
0:03:25
Історія поранених підлітків з Донецької та Луганської областей
“Мені довелось сісти за кермо.” Як 15-річна дівчинка вивозила поранених, хоч сама потрапила бід обстріл росіян
0:03:13
Перехоплені розмови росіян
Яблуко від яблуні: нові перехоплені розмови окупантів з рідними
Коли закінчиться дефіцит пального в Україні
Це не природне збільшення, це — паніка. Міністерка економіки про дефіцит пального та розв’язання проблеми
0:12:15
Russia Shame Day — Світовий конгрес українців проведе акції 9 травня
Ні перемозі загарбників! Світовий конгрес українців запропонував зробити 9 травня Днем ганьби РФ
0:02:27
Дніпро
Залякують людей через смс: як окупанти тиснуть на мешканців Дніпра
Більше відео
як зберегти сім'ю
Читати далі
Я боюсь за нашу сім’ю: як вберегти почуття, якщо вимушені бути у розлуці

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь