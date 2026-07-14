НПЗ Салават: украинские дроны ударили по заводу на расстоянии 1400 км от границы

В ночь на 14 июля 2026 года украинские дальнобойные беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России — Газпром нефтехим Салават в Республике Башкортостан.

Атака дронов на НПЗ Салават

По сообщению Генштаба ВСУ, 14 июля Силы обороны Украины нанесли удары по важным военным и промышленным объектам РФ.

Среди пораженных целей — нефтеперерабатывающий комплекс Газпром нефтехим Салават в Башкортостане.

Российские власти и OSINT-аналитики сообщают, что после серии взрывов на территории НПЗ Салават вспыхнул пожар.

Официальной информации о масштабах повреждений пока нет, однако в сеть выложили видео с густым дымом над промышленной площадкой.

НПЗ расположен примерно в 1400 км от государственной границы Украины, и это в очередной раз доказывает возможности украинских дальнобойных дронов поражать важные объекты глубоко в тылу РФ.

Газпром нефтехим Салават: мощности и где находится

Газпром нефтехим Салават — один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России, расположенный в городе Салават, Республика Башкортостан.

Здесь производят автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационное топливо, смазочные материалы, битумы, сжиженный газ, а также нефтехимическую продукцию — полиэтилен, спирты, минеральные удобрения, серу и другие химические компоненты.

Самая мощная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 имеет проектную мощность 6 млн тонн нефти в год.

Предприятие поставляет топливо и сырье как на внутренний рынок России, так и на экспорт.

Атака на Башкортостан была лишь частью масштабного удара по российской нефтеперерабатывающей промышленности.

Также ночью 14 июля 2026 года под ударами дронов оказались другие НПЗ России, в частности Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Читай также: неделю назад украинские дроны атаковали Нижнекамский НПЗ, расположенный в 1100 км от границы с Украиной.

Источник фото и видео: Еxilenova_plus, Аstrapress.

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