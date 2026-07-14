Для тебя Война в Украине

НПЗ Салават: украинские дроны ударили по заводу на расстоянии 1400 км от границы

Ольга Петухова, редактор сайта 14 июля 2026, 11:00 2 мин.
нпз салават на карте

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