Для тебе Війна в Україні

НПЗ Салават: українські дрони вдарили по заводу на відстані 1400 км від кордону

Ольга Петухова, редакторка сайту 14 Липня 2026, 11:00 2 хв.
нпз салават на карті

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь