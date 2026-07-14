НПЗ Салават: українські дрони вдарили по заводу на відстані 1400 км від кордону

У ніч на 14 липня 2026 року українські далекобійні безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії — Газпром нафтохім Салават у Республіці Башкортостан.

Атака дронів на НПЗ Салават

За повідомленнями російської влади та OSINT-аналітиків, після серії вибухів на території НПЗ Салават спалахнула пожежа.

Офіційної інформації про масштаби пошкоджень поки немає, однак у мережу виклали відео з густим димом над промисловим майданчиком.

НПЗ розташований приблизно за 1400 км від державного кордону України, і це вкотре доводить можливості українських далекобійних дронів уражати важливі об’єкти глибоко в тилу РФ.

Газпром нафтохім Салават: потужності і де знаходиться

Газпром нафтохім Салават — один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії, розташований у місті Салават, Республіка Башкортостан.

Тут виготовляють автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційне паливо, мастильні матеріали, бітуми, скраплений газ, а також нафтохімічну продукцію — поліетилен, спирти, мінеральні добрива, сірку та інші хімічні компоненти.

Найпотужніша установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6 має проєктну потужність 6 млн тонн нафти на рік.

Підприємство постачає паливо і сировину на внутрішній ринок Росії, і на експорт.

Атака на Башкортостан була лише частиною масштабного удару по російській нафтопереробній індустрії.

Також вночі 14 липня 2026 під ударами дронів опинилися інші НПЗ Росії, зокрема Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

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Джерело фото і відео: Еxilenova_plus, Аstrapress.

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