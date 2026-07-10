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Чому згуртованість — це не про однаковість: головні думки Днів ідей у Чернівцях

Юлія Хоменко, редакторка сайту 10 Липня 2026, 20:31 5 хв.
Дні ідей у Чернівцях

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