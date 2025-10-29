Жінки-військові запалили нашу сміливість! Як діяльність українок змінює армію та суспільство

Українки вкотре доводять, що бути жінкою — це точно не про слабкість. Сила, витримка і героїзм українських жінок є взірцем та приводом для гордості у ці непрості часи.

Саме це було основною темою Українського Жіночого Конгресу-2025. Сміливість жінок-військових надихає Україну та запалює нашу спільну відвагу.

Як українські жінки підсилюють військо, які визначні фігури вже стали легендарними — про це розповідаємо далі.

Скільки жінок приєднались до Сил оборони

Співзасновниця Українського Жіночого Конгресу, віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк зазначила, що жінки мають стати видимими у суспільстві. І це не про софіти, а про право впливати.

За її словами, нині в Збройних силах України проходять службу 68 тисяч жінок, понад п’ять тисяч з яких перебувають безпосередньо на передовій.

— Понад 11 тисяч з офіцерським званням, близько 15 тисяч з сержантським. Тисячі ветеранок, понад 2 тисячі дівчат курсанток! Жінки в Національному університеті оборони — їх там уже 40%.

У мене як у всіх нас — є до вас тільки слова вдячності. Жінки-військові запалили нашу сміливість. І тепер сміливість передається як вогонь!

Кондратюк нагадала, що українські жінки мають унікальну сміливість, адже війна не стала для них перешкодою. Вони долучаються до війська, відкривають нові бізнеси, волонтерять, керують громадами та виховують дітей.

— Сміливість — це момент, коли страх не зникає, але він більше не керує твоїм життям, — впевнена вона.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов додав, що зараз у лавах ГУР служить понад півтори тисячі жінок. Він зазначив, що в умовах безпрецедентних викликів українки беруть на себе відповідальність та лідерство в абсолютно різних сферах, зокрема і в секторі оборони.

— В оперативних та бойових підрозділах жінки-розвідниці демонструють приголомшливі результати роботи, досягають професійних вершин, отримують належне визнання.

Тотем нашої організації – сова із гострим мечем. Це мудра і смілива, озброєна жінка, безжальна до ворогів.

Жінки-військові, історії яких вражають

Цього року Відзнаку за визначні заслуги у сфері жіночого лідерства отримала військовослужбовиця Збройних Сил України Тетяна Теплюк на псевдо Хрещена.

Нині їй 73 роки, а за своє життя вона побачила дві війни: на рідній землі та в Афганістані. Брала участь в Революції Гідності, а згодом переїхала до Маріуполя, де стала частиною полку Азов.

Саме там зустріла перші дні повномасштабного вторгнення. У війську служить медикинею. Жінка пройшла Азовсталь та російський полон, але ці випробування не зламали її. Впевнена, що тепер має розповідати всьому світові про Україну ще активніше.

— Служу Україні, найпрекраснішій землі, найпрекраснішій країні, найпрекраснішим людям! Люблю цю землю і країну, люблю вас. Там, в тому Мордорі, я зрозуміла, що немає кращої країни, ніж Україна! — заявила Тетяна під час вручення нагороди.

Ще один приклад сміливості — військовослужбовиця ЗСУ Вероніка Стояновська. Вона — перша дівчина, яка підписала контракт “18-24”. І, попри численні відмови та гендерні стереотипи, їй вдалося стати медиком першої лінії.

— Перший мій вихід на позицію тривав 32 доби. Поки бригада не змінила місце, я не вийшла. З усієї бригади я вийшла останньою з позиції. Всі хлопці вийшли живими. Зараз я теж приїхала до вас з “нуля”.

Дівчина поділилась власним досвідом служби. Каже, що рівноправ’я в армії майже немає. Вона згадала про випадки дискримінації під час навчання та проходження служби, тому пропонує зробити систему набору дівчат і жінок більш прозорою.

“Якщо хочете успіху, потрібна інша точка зору”

Генерал-лейтенантка, начальниця Штабу оборони Норвегії Інгрід Маргрете Гьєрде під час конгресу розповіла про міжнародний досвід залучення жінок до сектору оборони, а також торкнулась питання підтримки України з боку союзників.

За її словами, якщо Україна хоче успіху, їй потрібно звертатися до іншої точки зору.

— І це можуть забезпечити жінки. Змішані команди жінок і чоловіків завжди дають кращий результат. Це доведено неодноразово. Важливо говорити про жінок, і їхній внесок.

Представниця ООН Жінки в Україні Сабін Фрейзер Гюнеш наголосила, що залученість жінок у політиці важлива для відновлення України.

Допоки у багатьох країнах світу спостерігається глобальний відступ від гендерних принципів, українські лідери в уряді, громадянському суспільстві та приватному секторі підтримують просування гендерної рівності.

— Україна прогресує дуже швидко, і це надихає жінок-лідерів по всьому світі жінки з держав-членів ООН можуть сприймати приклад України як натхнення і спосіб рухатися вперед у власних країнах.

