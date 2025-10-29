Історії Розповіді

Знала, що маю вижити й повернутися: історія 73-річної медикині, яка пройшла полон та Азовсталь

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 29 Жовтня 2025, 09:00 4 хв.
Знала, що маю вижити й повернутися: історія 73-річної медикині, яка пройшла полон та Азовсталь

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь