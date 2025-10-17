Навіть у відпустці рятують життя: медикині 3 корпусу допомогли чоловікові у Лондоні

Три медикині з 3 армійського корпусу Збройних сил України — Софія, Мівіна та Ребека — під час короткої відпустки у Великій Британії випадково опинилися на місці аварії й врятували чоловікові життя. Про це повідомляє пресслужба підрозділу.

Інцидент стався, коли жінки їхали на таксі й побачили серйозну дорожньо-транспортну пригоду. Не роздумуючи, вони наказали водієві зупинитись і кинулися на допомогу постраждалому.

Українські військовослужбовиці швидко оцінили стан чоловіка, зупинили масивну кровотечу, наклали пов’язку й контролювали його дихання до прибуття швидкої. Завдяки їхнім діям потерпілого вдалося стабілізувати ще до госпіталізації.

Чоловік отримав важкі травми, але завдяки своєчасній і професійній допомозі його стан стабілізували просто на місці події, — зазначили у пресслужбі 3 армійського корпусу.

Медикині перебували у Лондоні на презентації біографічного фільму в межах проекту Варта, який розповідає історії українських захисників і захисниць.

Це вже не перший випадок, коли українські військові рятують життя за кордоном.

Проте для нас це нагадування, що лише відданість, віра, братерство та рішучість допомагають перемогти у цій війні. Раніше ми розповідали історію бійця, який врятував 21 життя побратимів.

