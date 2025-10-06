Від кухарки до саперки: військова на псевдо Цаца про свій шлях до бойової посади

Ольга на позивний Цаца — начальниця відділення загороджень бригади Гарт Державної прикордонної служби України. Читай у матеріалі, як вона поступово дійшла до військової посади та чи є дискримінація жінок в українській армії.

Історія Цаци: кухарка, що стала саперкою

Її історія — яскравий приклад наполегливості українських жінок у війську. В ефірі Фактів ICTV вона розповіла про дві невдалі спроби вступу до армії: у 2014 році їй відмовили через відсутність потреби в жінках, а в 2022-му — через черги чоловіків у військкоматах.

У 2023 році подруга зареєструвала її в застосунку Сталевий кордон. Наступного дня їй подзвонили з пропозицією контракту — Ольга погодилася, пройшла медогляд і підписала угоду 8 березня. Спочатку потрапила до 15 мобільного прикордонного загону, згодом — до Гарту за власним бажанням.

Кар’єрний шлях Ольги вражає динамікою. Почала кухаркою, але визнала:

Це не моє.

Керівництво підтримало перехід на посаду стрільця в медичному забезпеченні. Потім — начальниця комендантського відділення. Нині — сапер, очільниця саперної групи. За два роки освоїла чотири професії: тактична та евакмедицина, кухарство, стрілецька справа та саперство.

Аналізуючи гендерні аспекти, Ольга відзначає відсутність серйозних дисбалансів у її підрозділі. Хоча жінки іноді стикаються з упередженнями, вона підкреслює рівність:

Всі ми — військовослужбовці.

Це контрастує з ширшими розмовами про гендер у ЗСУ, де жінки часто борються за визнання.



