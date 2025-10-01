Історії Розповіді

10 років на війні: історія бійця Кирила, який звільняв рідне село на Херсонщині

Юлія Хоменко, редакторка сайту 01 Жовтня 2025, 18:00 3 хв.
10 років на війні: історія бійця Кирила, який звільняв рідне село на Херсонщині

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь