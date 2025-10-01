10 лет на войне: история бойца Кирилла, который освобождал родное село на Херсонщине

Три года назад украинские войска одновременно вели наступательные действия на двух ключевых направлениях — Херсонском и Харьковском.

Подразделения ВСУ освобождали оккупированные территории, штурмовали укрепления врага и оттесняли его от стратегических позиций. Именно успехи тех операций стали переломным моментом и вселили веру в победу. Об этом пишет Украинская правда.

Активное участие в деоккупации юга принимала 128 отдельная горно-штурмовая бригада. Хотя ее называют закарпатской, в составе подразделения служат бойцы из разных регионов. Некоторые из них освобождали собственные сёла.

Среди таких военных — младший сержант Кирилл, уроженец Бериславщины. Он прошел АТО в 2015–2016 годах, а после возвращения подписал контракт и снова встал в строй.

Кирилл вспоминает, что уже на третий день вторжения россияне зашли в его родное село.

Единственное, что успела сделать мама, — сжечь мою военную форму, которая хранилась в шкафу, — рассказывает боец.

По его словам, информацию о нем россиянам передала сестра сельской старосты.

Хотя мать не трогали, в других селах ситуация была намного хуже.

Хуже всего там, где поселились буряты. Те даже мужчин насиловали, — вспоминает Кирилл.

После ранения на Запорожье он начал работать с БПЛА. Знание местности помогало эффективно корректировать огонь артиллерии и выявлять вражеские укрепления.

Это сокращало время, не нужно было дополнительно сверяться с картами. Очень помогали знакомые из оккупированных сел, — говорит он.

Кирилл рассказывает, что во время обороны на Запорожье его расчет с ПТРК Корсар неоднократно останавливал российские колонны.

Как только военные установили ПТРК Корсар, на трассе появилась большая колонна врага — примерно сотня единиц техники.

Впереди двигался БТР с российским флагом. Кирилл подпустил его на расстояние в два километра и произвел выстрел.

В боях 128-й активное участие принимали и местные жители — они передавали информацию, помогали украинским военным выбраться из окружения, иногда даже спасали жизнь.

Кирилл прошел все горячие направления: Запорожье, родную Херсонскую область, Донбасс. За отвагу он награжден орденами за мужество III и II степени.

Несмотря на 10 лет войны, боец не думает о самовольном оставлении части:

Честно? Хочется к ребенку. Она меня знает фактически только по видеосвязи. Все копится — усталость, погибшие товарищи, проблемы со здоровьем. Но о СЗЧ даже не думаю.

Подобные истории сегодня — не редкость среди защитников. У каждого свой фронт и своя борьба, но объединяет их стойкость и способность к импровизации в самые критические моменты.

Денис, с позывным Данте, служит в 43-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Он провел на позициях без ротации 65 суток и говорит, что на фронте не хватает не только боеприпасов, но и людей.

