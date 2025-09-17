“Шлем вместо гранаты”: как воин Данте спас себя и побратима

Денис, с позывным Данте, служит в 43-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Он провёл без отрыва от позиций 65 суток — и рассказывает, что иногда не хватает не только боеприпасов, но и людей.

Импровизация на фронте: как Данте сбил врага с толку

Во время одного из штурмов ему пришлось импровизировать: сбил врага с толку его же шлемом.

Через несколько дней боец вышел на короткий отдых — и согласился подробно рассказать о тех событиях, ротациях на фронте и роли дронов в современной войне.

Не то чтобы удача — но до сих пор мне везло, — скупо описывает службу Данте.

Инцидент произошел во время прорыва российских сил на небольшом участке фронта.

— Мы с напарником были в блиндаже. Я немного контужен, напарнику — 54 года. Не услышали, как враг подкрался. Когда влетела граната — только тогда поняли, что все серьезно, — описывает Денис.

Боекомплект был засыпан землей и мешками — откопать времени не было.

Дроны, прикрывавшие их позиции, отогнали часть штурмовиков от входа в окоп. Вооружённый лишь автоматом, боец увидел рядом шлем россиянина.

— Взял и метнул его в сторону врага — отвлёк внимание. Подошёл ближе, двоих подстрелил, третий был без оружия. По рации нам сказали, что FPV будет здесь через минуту, так что быстро вернулся в блиндаж. После взрыва FPV в окопе мы увидели трех 200-х, — говорит Данте.

Также воин вспоминает, что во время отражения атаки несколько раз поднимался и кидал во врага их же FPV-дроны, которые не сдетонировали, чтобы отвлечь внимание и удержать линию обороны.

Военный пробыл на позиции 65 суток

Денис подчёркивает, что сейчас ротации — редкость. В последний раз перед отдыхом он находился на позиции 65 суток.

— Людей не хватает. Те, кто нас меняет, — либо пенсионеры, либо мало что от них ожидаешь. Нужно подготовить замену и морально, и физически, поэтому люди сидят на позициях месяцами, — объясняет боец.

Этот дефицит кадров влияет на психологическое и физическое состояние подразделений.

— Мы сделаны не из железа. Те, кто еще не присоединился к Силам обороны — вы нужны. Если фронт прорвут, орки придут к вам домой. Армия — это тоже работа, и это важно понимать. Сидеть дома — не вариант, — напоминает военный.

Дроны — и провизия, и поводырь ночью

В современной войне беспилотники стали для бойцов не только глазами, но и настоящими помощниками.

Они наблюдают за врагом, прокладывают маршруты в темноте, доставляют воду и продукты на участки, куда невозможно добраться иначе.

Маленькие птички и грузовые вампирчики несут по несколько килограммов провизии и помогают держать оборону даже там, где обычная логистика бессильна.

Боец подчёркивает, что оборону страны держат живые люди, которые работают сверх своих возможностей, и общество должно это осознавать. Ведь если фронт не удержит армия — опасность постучится в дверь каждого.

Мы не из железа. Нам нужна помощь, — резюмирует он.

