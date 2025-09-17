Истории Рассказы

“Шлем вместо гранаты”: как воин Данте спас себя и побратима

Юлия Хоменко, редактор сайта 17 сентября 2025, 22:00 3 мин.
“Шлем вместо гранаты”: как воин Данте спас себя и побратима
Фото Армия.Inform

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь