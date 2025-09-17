“Шолом замість гранати”: як воїн Данте врятував себе і побратима

Денис, на псевдо Данте, служить у 43-й окремій механізованій бригаді ЗСУ. Він провів без відриву від позицій 65 діб — і розповідає, що іноді бракує не лише боєприпасів, а й людей.
Його історію розповіло видання АрміяInform.
Імпровізація на фронті: як Данте збив ворога з пантелику
Під час одного зі штурмів йому довелося імпровізувати: збив ворога з пантелику його ж шоломом.
Через кілька днів боєць вийшов на кількаденний перепочинок — і погодився детально розповісти про ті події, ротації на фронті та роль дронів у сучасній війні.
Не те, щоб удача — але досі мені щастило, — скупими словами описує службу Данте.
Інцидент стався під час прориву російських сил на невеликій ділянці фронту.
— Ми з напарником були в бліндажі. Я трохи контужений, напарник — 54 роки. Не почули, як ворог підкрадався. Коли влетіла граната — лише тоді зрозуміли, що все серйозно, — описує Денис.
Бойовий комплект був засипаний землею і мішками — відкопувати часу не було.
Дрони, які прикривали їхні позиції, відігнали частину штурмовиків від входу в окоп. Озброєний лише автоматом, боєць побачив поруч шолом росіянина.
— Взяв і метнув його у бік ворога — відвернувши увагу. Підійшов ближче, двох підстрелив, третій був без зброї. По рації нам сказали, що FPV буде тут за хвилину, тож швидко повернувся в бліндаж. Після вибуху FPV в окопі ми побачили трьох 200-х, — каже Данте.
Також воїн згадує, що під час відбиття атаки кілька разів підійматися і кидав у ворога їхні ж FPV-літаки, які не здетонували, щоб відвернути увагу й втримати лінію оборони.
Військовий пробув на позиції 65 діб
Денис наголошує, що нині ротації — рідкість. Востаннє перед відпочинком він перебував на позиції 65 діб.
— Людей бракує. Тих, хто нас міняє, — або пенсіонери, або мало що від них очікуєш. Потрібно підготувати заміну і морально, і фізично, тож люди сидять на позиціях місяцями, — пояснює боєць.
Цей дефіцит кадрів впливає на психологічний та фізичний стан підрозділів.
— Ми зроблені не із заліза. Ті, хто ще не приєднався до Сил оборони — ви потрібні. Якщо фронт прорвуть, орки прийдуть до вас додому. Військо — це теж робота, і це важливо усвідомити. Сидіти вдома — не варіант, — згадує військовий.
Дрони — і провізія, і поводирі вночі
У сучасній війні безпілотники стали для бійців не лише очима, а й справжніми помічниками.
Вони спостерігають за ворогом, прокладають маршрути в темряві, доставляють воду й харчі на ділянки, куди неможливо дістатися інакше.
Маленькі пташки та вантажні вампірчики несуть по кілька кілограмів провізії і допомагають тримати оборону навіть там, де звичайна логістика безсила.
Боєць підкреслює, що оборону країни тримають живі люди, які працюють понад силу, і суспільство має це усвідомлювати. Адже якщо фронт не втримає військо — небезпека постукає у двері кожного.
Ми не із заліза. Ми потребуємо допомоги, — резюмує він.
