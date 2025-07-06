Історії Розповіді

Уламок пробив серце: військовий розповів, як вижив після важкого поранення

Юлія Хоменко, редакторка сайту 06 Липня 2025, 20:00
Уламок пробив серце: військовий розповів, як вижив після важкого поранення
Фото BBC

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