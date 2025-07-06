Уламок пробив серце: військовий розповів, як вижив після важкого поранення

Сергій завжди носить із собою невеличкий уламок металу, загорнутий у клаптик паперу. Для нього це не просто шматок металу, а символ життя і боротьби. Цей уламок йому дістали з серця після важкого поранення на Донбасі. Він потрапив туди під час атаки російського дрона, що скинув вибуховий пристрій.

Про це розповіло ВВС Україна. Чоловік — кулеметник із понад десятьма роками служби на фронті. За цей час він отримав уже чотири бойові травми, але ця була найсерйознішою. Ураження виявилося критичним — поранення зачепило серце, легені та нирки.

Військовий спочатку навіть не усвідомлював масштабу травми, адже був у бронежилеті та думав, що його просто важко дихати.

Сергію витягали уламок просто із серця

— Я навіть не зрозумів, що це. Був у броні, думав, просто дихалку забило. А то — уламок у серці, — пригадує він.

Лише після операції він дізнався, що в його серці був гострий уламок металу. Лікарі його витягли і зараз для Сергія цей уламок, як пам’ять.

Життя Сергія врятувала сучасна українська розробка — магнітний екстрактор, який дозволив лікарям безпечно витягти уламок через невеликий надріз, без масштабної операції на відкритому серці.

Ця операція пройшла у Дніпровському кардіоцентрі і стала однією з багатьох подібних, які провели в останні роки.

— Він гострий такий, як лезо цей уламок. Всі лікарі казали, що це дуже великий уламок, і що я народився в сорочці — каже чоловік.

Попри важкі поранення і тривалу реабілітацію, Сергій не здається. Він продовжує лікування і готується повернутися на фронт.

Для нього цей уламок — нагадування про те, як близько він був до смерті, і водночас про те, що навіть у найважчі моменти можна вижити завдяки новим технологіям і наполегливій роботі медиків.

Його дружина Юлія дуже вдячна лікарям і волонтерам, які створили цей унікальний прилад. Вона каже, що завдяки їм її чоловік живий і може планувати майбутнє.

Сергій же, хоч і досі іноді кульгає, з гордістю носить уламок у кишені — як символ свого другого шансу на життя.

Магніт замість скальпеля

Витягти уламок із серця вдалося завдяки новітньому українському винаходу — магнітному екстрактору. У Дніпровському обласному кардіоцентрі хірурги використовують цей інструмент, який дозволяє витягати металеві уламки через невеликий розріз, без масштабних операційних втручань.

Ця технологія значно знижує ризики для пацієнтів і навіть застосовна в польових умовах, де умови далеко не ідеальні.

— Тобі не треба дуже точно розрізати серце. Ти робиш невеличкий надріз, і потім туди заводиш магніт, і магніт підтягує на себе уламок, — пояснює хірург Сергій Максименко.

Магнітні екстрактори створені волонтерами з Кременчука на чолі з Олегом Биковим. Винахід виник через нагальну потребу військових медиків, які стикалися з пораненнями, спричиненими уламками від сучасної зброї, зокрема дронів.

Попри те, що прилади досі не мають офіційної сертифікації, вони рятують сотні життів щомісяця і вже передаються у військові шпиталі та польові медичні підрозділи.

Ці прилади рятують життя

Особливий інтерес до українського винаходу виявив відомий британський хірург Девід Нотт. Він багаторічний фахівець, який працював у гарячих точках по всьому світу і має великий досвід у військовій медицині.

Нотт відзначає, що технологія українських магнітних екстракторів — унікальна і не має аналогів у світі. Він визнає, що у війні в Україні саме поранення від дронів та уламкові травми набули небувалих масштабів, і такі інновації життєво необхідні для порятунку пацієнтів.

Британський лікар навіть розпочав тестування цих приладів, щоби вивчити їхні можливості і потенціал для застосування у своїй практиці. Він вважає, що попри відсутність офіційних сертифікатів, воєнний час вимагає швидких рішень і впровадження технологій, які рятують життя.

На його думку, магнітний екстрактор є не тільки безпечним, а й ефективним інструментом, який значно полегшує роботу хірургів і медиків на фронті.

Волонтери, які працюють над удосконаленням екстракторів, планують у майбутньому змінити міжнародні медичні протоколи, щоб подібні прилади стали стандартом для військових лікарів у всьому світі. Вони вже передали понад 3000 екстракторів українським військовим та медичним командам.

Уламки витягують просто в окопах

Бойовий медик Албан рятує поранених на нульових позиціях. У його арсеналі завжди є магнітний екстрактор.

Він розповідає, що він іноді витягує уламки сам собі. І це вже врятувало тисячі життів.

— Витягаю уламки, коли є така можливість або більше нікому. Іноді — сам собі. З руки, з тулуба. Сідницю на відео не показуватиму, — сміється він.

Медик зізнається, що автомат доводиться брати в руки частіше, ніж скальпель, але магнітний інструмент — незамінний.

Раніше ми розповідали історію морського піхотинця Романа Городенського — молодого героя, який боронив Маріуполь, отримав важкі поранення, втратив праву руку та ліву ногу, провів місяць у полоні російських окупантів і пройшов через 11 складних операцій та протезування.

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