Осколок пробил сердце: военнослужащий рассказал, как выжил после тяжёлого ранения

Сергей всегда носит с собой небольшой металлический осколок, завернутый в кусочек бумаги. Для него это не просто кусок металла, а символ жизни и борьбы. Этот осколок ему извлекли из сердца после тяжёлого ранения на Донбассе. Кусок железа попал в сердце во время атаки российского дрона, который сбросил взрывчатку.

Об этом рассказало ВВС Украина. Мужчина — пулеметчик с более чем десятью годами службы на фронте. За это время он получил уже четыре боевых ранения, но это было самым серьёзным. Ранение оказалось критическим — ранение затронуло сердце, лёгкие и почки. Солдат сначала даже не осознавал масштабы травмы, так как был в бронежилете и думал, что ему просто трудно дышать.

Сергею извлекали осколок прямо из сердца

— Я даже не понял, что это. Был в броне, думал, просто дыхалку забило. А оказалось — осколок в сердце, — вспоминает он.

Только после операции он узнал, что в его сердце был острый металлический осколок. Врачи его извлекли, и теперь для Сергея этот осколок — как память.

Жизнь Сергея спасла современная украинская разработка — магнитный экстрактор, который позволил врачам безопасно извлечь осколок через небольшой разрез, без масштабной операции на открытом сердце.

Эта операция прошла в Днепровском кардиоцентре и стала одной из многих подобных, проведённых за последние годы.

Фото: ВВС Украина

— Он острый, как лезвие, этот осколок. Все врачи говорили, что он очень большой и что я родился в рубашке, — говорит мужчина.

Несмотря на тяжёлые ранения и длительную реабилитацию, Сергей не сдается. Он продолжает лечение и готовится вернуться на фронт.

Для него этот осколок — напоминание о том, как близко он был к смерти, и в то же время о том, что даже в самые тяжёлые моменты можно выжить благодаря новым технологиям и упорной работе медиков.

Его жена Юлия очень благодарна врачам и волонтёрам, которые создали этот уникальный прибор. Она говорит, что благодаря им её муж жив и может планировать будущее.

Сергей же, хоть и иногда ещё прихрамывает, с гордостью носит осколок в кармане — как символ второго шанса на жизнь.

Магнит вместо скальпеля

Извлечь осколок из сердца удалось благодаря новейшему украинскому изобретению — магнитному экстрактору. В Днепровском областном кардиоцентре хирурги используют этот инструмент, который позволяет извлекать металлические осколки через небольшой разрез, без масштабных хирургических вмешательств.

Эта технология значительно снижает риски для пациентов и даже применима в полевых условиях, где условия далеки от идеальных.

Фото: ВВС Украина

— Тебе не надо очень точно разрезать сердце. Ты делаешь небольшой надрез, а потом туда заводишь магнит, и магнит притягивает осколок на себя, — объясняет нейрохирург Сергей Максименко.

Магнитные экстракторы созданы волонтёрами из Кременчуга во главе с Олегом Быковым. Изобретение возникло из острой необходимости военных медиков, которые сталкивались с ранениями, вызванными осколками от современной оружия, в том числе дронов.

Несмотря на то, что приборы пока не имеют официальной сертификации, они спасают сотни жизней ежемесячно и уже передаются в военные госпитали и полевые медицинские подразделения.

Эти приборы спасают жизни

Особый интерес к украинскому изобретению проявил известный британский хирург Дэвид Нотт. Он многолетний специалист, который работал в горячих точках по всему миру и имеет большой опыт в военной медицине. Нотт отмечает, что технология украинских магнитных экстракторов — уникальна и не имеет аналогов в мире.

Он признаёт, что в войне в Украине именно ранения от дронов и осколочные травмы приобрели невиданные масштабы, и такие инновации жизненно необходимы для спасения пациентов.

Британский врач даже начал тестирование этих приборов, чтобы изучить их возможности и потенциал для применения в своей практике. Он считает, что несмотря на отсутствие официальных сертификатов, военное время требует быстрых решений и внедрения технологий, которые спасают жизни.

По его мнению, магнитный экстрактор — не только безопасный, но и эффективный инструмент, который значительно облегчает работу хирургов и медиков на фронте.

Волонтёры, которые работают над усовершенствованием экстракторов, планируют в будущем изменить международные медицинские протоколы, чтобы подобные приборы стали стандартом для военных врачей во всём мире.

Они уже передали более 3000 экстракторов украинским военным и медицинским командам.

Осколки извлекают прямо в окопах

Боевой медик Албан спасает раненых на нулевых позициях. В его арсенале всегда есть магнитный экстрактор. Он рассказывает, что иногда извлекает осколки сам себе. И это уже спасло тысячи жизней.

Фото: ВВС Украина

— Извлекаю осколки, когда есть такая возможность или больше некому. Иногда — сам себе. Из руки, из туловища. Ягодицу на видео показывать не буду, — смеётся он.

Медик признаётся, что автомат приходится брать в руки чаще, чем скальпель, но магнитный инструмент — незаменим.

Ранее мы писали об истории морского пехотинца Романа Городенского — молодого героя, который защищал Мариуполь, получил тяжёлые ранения, потерял правую руку и левую ногу, провёл месяц в плену российских оккупантов и прошёл через 11 сложных операций и протезирование.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!