От кухарки к саперке: военная на псевдо Цаца о своем пути к боевой должности

Ольга на позывной Цаца — начальница отделения заграждений бригады ГАРД Государственной пограничной службы Украины. Читай в материале, как она постепенно дошла до военной должности и дискриминация ли женщин в украинской армии.

История Цацы: кухарка, ставшая саперкой

Ее история — яркий пример настойчивости украинских женщин в армии. В эфире Фактов ICTV она рассказала о двух неудачных попытках вступления: в 2014 году ее отвергли из-за отсутствия нужды в женщинах, а в 2022-м — из-за очередей мужчин в военкомате.

В 2023 году подруга зарегистрировала ее в приложении Сталевий кордон. На следующий день ей позвонили с предложением контракта — Ольга согласилась, прошла медосмотр и подписала соглашение 8 марта. Сначала попала в 15-й мобильный пограничный отряд, впоследствии — в ГАРД по собственному желанию.

Карьерный путь Ольги поражает динамикой. Начала кухаркой, но признала:

Это не мое.

Руководство поддержало переход на должность стрелка в медицинском обеспечении. Потом — начальница комендантского отделения. Сейчас сапер, глава саперной группы. За два года освоила четыре профессии: тактическую и ЭВАК-медицину, повар, стрелковое дело и саперство.

Анализируя гендерные аспекты, Ольга отмечает отсутствие серьезных дисбалансов в ее подразделении. Хотя женщины иногда сталкиваются с предубеждениями, она подчеркивает равенство:

Все мы — военнослужащие.

Это контрастирует с более широкими разговорами о гендере в ВСУ, где женщины часто борются за признание.



